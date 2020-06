Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il y a de plus en plus de rapports dutilisateurs rencontrant des problèmes avec les dernières versions des modèles Apple MacBook Pro et MacBook Air lors de lutilisation daccessoires USB.

Les derniers ordinateurs Apple sont équipés dune paire de ports Thunderbolt 3. Thunderbolt 3 est une excellente connexion, car il prend en charge une large gamme de connexions, couvrant USB, DisplayPort, Thunderbolt ainsi que la connexion dalimentation, le tout dans cette conception USB Type-C.

Il est conçu pour être un port universel qui offrira de la flexibilité dans un joli paquet bien rangé - enfin cest la théorie de toute façon. Il y a eu un grand nombre de rapports selon lesquels ces connexions ne fonctionnaient pas comme prévu, abandonnant fréquemment et de manière aléatoire la connexion à certains des appareils qui y sont connectés.

Parce que vous navez plus la surabondance de connexions que vous faisiez auparavant sur un MacBook, ces connexions Thunderbolt 3 sont fréquemment utilisées avec des concentrateurs ou des dongles , permettant la connexion de différents appareils - comme des accessoires avec la prise USB A, HDMI pour les moniteurs, les connexions Ethernet et plus .

Et cest là que les choses commencent à mal tourner. Signalé par MacRumors, le site Web met en évidence les pages de forum, les longs threads Reddit et les pages de support Apple où les propriétaires signalent des problèmes.

Nous avons également rencontré ces problèmes avec notre propre MacBook Pro 2020 au bureau.

Le verrouillage a été bon pour une chose et cela affine la configuration du travail à domicile, mais nous avons trouvé ces problèmes de connexion aléatoires fréquents et irritants. Souvent, cest le plus visible pour nous avec des moniteurs externes dont nous avons deux: lun connecté à un concentrateur USB-C via HDMI, lautre via un adaptateur USB-C / VGA que nous branchons directement (cest vieux, ne jugez pas).

Parfois, nous avons constaté que lUSB-C / VGA ne serait pas reconnu du tout, dautres fois, nous avons constaté que les accessoires connectés au concentrateur ne sont pas reconnus, bien que lalimentation continue de passer.

Il ny a pas de rime ou de raison, parfois la déconnexion et la reconnexion le font fonctionner. Parfois, tout déconnecter du hub et se reconnecter fonctionne, parfois cela prend un redémarrage. Parfois, nous pouvons faire fonctionner le concentrateur en le déplaçant vers lautre port Thunderbolt. Parfois, cela prend tout ce qui précède - et parfois nous abandonnons simplement le deuxième moniteur - ou le concentrateur - pendant une demi-journée et le reconnectons après le déjeuner pour constater que tout fonctionne à nouveau.

Cela semble être le thème qui traverse ces rapports de propriétaire, cest quil est plutôt aléatoire, peut affecter un large éventail dappareils connectés et ne semble pas être limité aux hubs moins chers, comme cela se produit sur certains plus chers aussi. Il est le plus souvent signalé sur les claviers et les souris USB et nous supposons que cest parce que vous remarquez ces problèmes tout de suite (alors quavec une webcam ou un micro, vous ne le savez peut-être pas avant de les utiliser).

Jusquà présent, Apple na pas commenté le problème, mais si vous rencontrez des problèmes de connexion sur votre nouveau MacBook, vous nêtes pas seul.