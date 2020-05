Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple a publié la dernière mise à jour pour macOS Catalina, amenant les utilisateurs à la version 10.15.5 et ajoutant une nouvelle fonctionnalité pour, espérons-le, aider à améliorer les performances de la batterie des Macbooks au fil du temps.

Nous savions que la fonction de gestion de la santé de la batterie dApple arrivait, car elle comportait plusieurs cycles de tests bêta, mais elle est désormais disponible pour tous les utilisateurs.

Il surveille efficacement votre historique dutilisation et vos modèles de charge pour changer la façon dont votre batterie se charge lorsquelle est connectée à lalimentation, ce qui peut en pratique signifier lempêcher datteindre la pleine charge à certains moments, ce quApple prévient dans son explication.

Le revers de cette limitation, cependant, est que la batterie devrait vieillir plus lentement et donc conserver sa capacité de charge attendue plus longtemps dans le temps. Cela signifie que, par exemple, si vous utilisez généralement votre MacBook pendant quil est branché, lordinateur devrait fonctionner et sarrêter datteindre sa pleine capacité, ce qui réduirait au fil du temps ladite capacité.

Étant donné que la capacité et la charge de la batterie sont souvent la principale raison pour laquelle les gens ressentent le besoin de mettre à niveau leur ordinateur portable, cela pourrait être un gros avantage, si cela fait une différence appréciable. Apple a également expliqué précédemment que toutes les données dutilisation de la fonctionnalité seront conservées sur lappareil et non partagées, sauf si les utilisateurs choisissent denvoyer des informations analytiques à Apple.

La mise à jour macOS, qui est désormais disponible via les paramètres des Préférences Système sur vos MacBook compatibles, apporte également quelques corrections de bugs et quelques ajustements aux appels FaceTime pour permettre aux utilisateurs plus de flexibilité sur le flux vidéo quils voient à des moments donnés dans les appels de groupe.