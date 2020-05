Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple a annoncé une actualisation de son ordinateur portable MacBook Pro 13 pouces, ajoutant le "Magic Keyboard" du 16 pouces et de meilleures performances.

Le dernier modèle arbore également un processeur Intel Core de 10e génération, avec des vitesses Turbo Boost allant jusquà 4,1 GHz.

Le nouveau Magic Keyboard est essentiellement la même technologie que celle introduite avec le MacBook Pro 16 pouces à la fin de lannée dernière. Il abandonne les touches papillon tant décriées du précédent 13 pouces, en faveur dun mécanisme de ciseaux redessiné.

Il y a aussi une touche déchappement physique sur le nouveau clavier.

Les autres améliorations incluent jusquà 16 Go de RAM 3 733 MHz plus rapide en standard et doublent le stockage. Le stockage standard varie de 256 Go à 1 To, tandis que les modèles peuvent désormais même être spécifiés jusquà 4 To de capacité SSD.

Certains auraient pu sattendre à une taille décran de 14 pouces , compte tenu des rumeurs récentes qui indiquent que cest le cas, mais il est peu probable que cela fasse bientôt partie des plans dApple.

Au lieu de cela, la dernière actualisation a un écran Retina de 13 pouces. Il y a aussi une Touch Bar en haut du clavier et Touch ID pour une connexion facile.

Le MacBook Pro 13 pouces 2020 est disponible sur commande dès maintenant, au prix de 1299 £ (1299 $ aux États-Unis).

