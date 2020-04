Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Si vous avez utilisé un ordinateur au cours de votre vie, vous avez certainement expérimenté une application tenace et qui ne répond pas.

Cest à ce moment quune application - que ce soit Chrome, Photoshop, un jeu, etc. - se bloque et ne se ferme pas normalement, ne vous laissant dautre choix que de la forcer à la quitter. À coup sûr, nous savons tous comment forcer une application à se fermer sur un PC. Mais les Mac, eh bien, ils sont une bête complètement différente.

Si une application sur votre Mac ne répond plus, vous pouvez utiliser ce que Apple appelle «Forcer à quitter» pour la fermer. Mais avant de suivre cette route radicale, essayez de fermer lapplication comme dhabitude: choisissez Quitter dans le menu de lapplication dans la barre de menus, ou vous pouvez appuyer sur Commande + Q lorsque vous êtes dans lapplication.

Si lapplication ne se ferme toujours pas, procédez comme suit:

Appuyez simultanément sur ces trois touches: Option, Commande et Echap (Echap). Sélectionnez lapplication dans la fenêtre Forcer à quitter, puis cliquez sur Forcer à quitter.

Alternativement, vous pouvez sélectionner Forcer à quitter dans le menu Apple dans le coin supérieur gauche de votre écran, puis sélectionner lapplication que vous souhaitez quitter via la fenêtre Forcer à quitter. Comme vous pouvez le voir, la fonction Forcer à quitter dApple fonctionne de manière très similaire à appuyer sur Ctrl + Alt + Suppr sur un PC.

L outil Finder vous aide à rechercher et à organiser tous vos documents, supports, dossiers et autres fichiers. Cest la première chose que vous voyez lorsque votre Mac démarre et il est toujours disponible lorsque vous utilisez dautres applications. Donc, si le Finder devait se figer, votre Mac sera temporairement inutile. Heureusement, vous pouvez forcer le Finder à se fermer lorsquil ne répond plus. Sélectionnez simplement Finder dans la fenêtre Forcer à quitter, puis cliquez sur Relancer.

Consultez la page dassistance dApple ici.