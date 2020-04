Les Mac Apple alimentés par les propres processeurs dApple sont toujours en cours, peut-être pour 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il est assez évident quApple travaille sur des Mac alimentés par ses propres puces de la série A. Il y a des rumeurs depuis des années au cours desquelles des analystes et des journalistes proches de lentreprise ont exprimé à plusieurs reprises lambition.

Maintenant, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que le premier Mac basé sur un processeur de conception ARM (qui sera sans aucun doute lune des puces de marque dApple) est prévu pour 2021.

Lavantage est une durée de vie de la batterie plus longue et plus defficacité en général, ce qui nest pas nouveau - nous savons que les puces basées sur ARM sont bonnes à cela. Si vous nous le demandez, nous pensons quil faudrait un MacBook Air ultraportable.

Gurman dit que le processeur porte le nom de code Firestorm et sera une puce à huit cœurs.

La puce de 5 nm sera apparemment à nouveau fabriquée par TSMC, qui fabrique le processeur de marque Apple qui est maintenant dans votre iPhone ou iPad. Apple explore apparemment 12 puces de base pour lavenir.

Nous savons quApple a précédemment testé macOS sur ARM en interne auparavant.

Le doute, bien sûr, est que liPad Pro ressemble plus à un ordinateur quil ne la jamais été - Apple ira-t-il vraiment jusquà faire du Mac une expérience plus proche du téléphone lorsquil le fait déjà avec iPadOS?

En outre, les performances de Windows sur ARM utilisant des puces Qualcomm ont été moins quimpressionnantes. Les systèmes ont fourni une grande autonomie de la batterie, mais il y a eu des problèmes de puissance, de compatibilité des applications et plus encore.

Bien sûr, Apple sest formé avec le déplacement de macOS (alors appelé Mac OS X) vers un processeur différent, comme lorsquil est passé de PowerPC à Intel il y a 15 ans.

Cette décision pourrait être une autre étape vers lunification des applications sur iOS et macOS, ce que nous avons déjà vu avec des applications Catalyst comme Apple News, qui sont essentiellement des applications iOS / iPadOS sur le bureau Mac.

Il y a aussi une autre raison potentielle pour les rumeurs persistantes - pour garder Intel sur ses gardes.