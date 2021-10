Comment faire une capture décran sur un Mac

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a un million de raisons de prendre une capture décran - également appelée capture décran ou capture décran - même sur un Mac.

Une capture décran vous permet de capturer exactement ce que vous voyez sur lécran de votre MacBook ou iMac, que ce soit pour vous y référer plus tard ou pour le partager avec dautres. Vous pouvez capturer une image, une page Web, une feuille de calcul, un dossier, nommez-le. Cest une fonctionnalité très pratique que nous utilisons honnêtement des dizaines de fois par jour, quil sagisse de capturer un écran entier ou peut-être juste une fenêtre ou une partie dune fenêtre.

Nous avons même changé lemplacement de sauvegarde de nos captures décran sur notre ordinateur portable. Voici tout ce que vous devez savoir sur la capture décran sur un Mac.

Il existe deux manières de capturer lintégralité de votre écran, une partie de lécran ou une fenêtre ou un menu : à laide de raccourcis clavier ou de lapplication Capture décran. Dans les deux cas, après avoir pris une capture décran, si vous voyez une vignette dans le coin de votre écran, vous pouvez cliquer dessus pour modifier la capture décran. Vous pouvez également copier une capture décran pour la coller ailleurs - simplement en appuyant et en maintenant la touche Contrôle enfoncée pendant que vous la prenez.

Parcourez la galerie ci-dessus pour découvrir les raccourcis clavier de capture décran et des conseils utiles sur lapplication de capture décran.

Pour prendre une capture décran de tout votre écran, maintenez ces trois touches enfoncées : Maj, Commande et 3.

Vous pouvez également utiliser lapplication Capture décran. Appuyez sur Commande + Maj + 5 pour louvrir et sélectionnez loption Capturer tout lécran dans le menu. Vous verrez également la possibilité denregistrer le contenu de tout votre écran, pas seulement la capture dimage, dans le menu de lapplication Capture décran.

Pour prendre une capture décran dune partie de lécran, maintenez ces trois touches enfoncées : Maj, Commande et 4. Faites glisser le curseur en forme de croix pour sélectionner la zone de lécran que vous souhaitez capturer, puis relâchez le bouton de votre souris ou du trackpad pour réellement Capturer. Mais, avant de relâcher, si vous souhaitez déplacer votre sélection, appuyez simplement sur la barre despace et maintenez-la enfoncée tout en faisant glisser. Pour annuler, appuyez sur Échap.

Vous pouvez également utiliser lapplication Capture décran. Appuyez sur Commande + Maj + 5 pour ouvrir lapplication et sélectionnez loption de partie de capture dans le menu. Vous verrez également loption denregistrer le contenu de votre sélection.

Ouvrez la fenêtre ou le menu que vous souhaitez capturer, puis appuyez sur ces touches et maintenez-les enfoncées : Maj, Commande, 4 et Barre despace. Le curseur se transforme en icône de caméra. Vous pouvez ensuite cliquer sur la fenêtre ou le menu pour la capturer (pour exclure lombre de la fenêtre de la capture décran, appuyez simplement sur la touche option et maintenez-la enfoncée pendant que vous cliquez). Pour annuler la capture décran, appuyez sur la touche Échap.

Vous pouvez également utiliser lapplication Capture décran. Appuyez sur Commande + Maj + 5 pour ouvrir lapplication et sélectionnez loption de fenêtre de capture dans le menu. Vous verrez également la possibilité denregistrer le contenu de votre fenêtre, et pas seulement de le capturer dans une image, dans le menu de lapplication Capture décran.

Par défaut, votre capture décran sera enregistrée sur le bureau sous le nom "Capture décran [date] à [heure].png".

Si votre Mac exécute une version plus récente de MacOS (en particulier, Big Sur ou version ultérieure), vous pouvez utiliser lapplication Capture décran pour modifier lemplacement par défaut des captures décran enregistrées sur un Mac. Une fois que vous avez ouvert lapplication, accédez simplement à Options dans la barre de menus et sélectionnez lendroit où vous souhaitez que les captures décran aillent.

Appuyez sur ces touches pour ouvrir lapplication Capture décran : Commande + Maj + 5. Cliquez sur Options. Choisissez un dossier répertorié ou choisissez Autre emplacement pour choisir autre chose. Une fois que vous avez choisi cette destination, vos paramètres seront enregistrés. Pour fermer lapplication Capture décran, appuyez sur le bouton X du menu.

Si votre Mac exécute quelque chose de plus ancien que Big Sur, vous pouvez utiliser le terminal pour modifier lemplacement denregistrement des captures décran. Il est si facile. Tout dabord, créez votre dossier de captures décran et nommez-le comme vous voulez lappeler. Maintenant, dirigeons-y toutes les futures captures décran. Suivez ces étapes:

Ouvrez le terminal (appuyez sur Commande + Espace. Tapez "Terminal" et attendez que licône de lapplication apparaisse. Cliquez sur licône pour ouvrir lapplication. Dans Terminal, tapez ce qui suit (vous avez besoin dun espace après lemplacement) :

les valeurs par défaut écrivent lemplacement com.apple.screencapture Faites glisser et déposez votre dossier de captures décran dans la fenêtre du terminal pour remplir automatiquement le chemin du répertoire. Appuyez maintenant sur Entrée. Tapez ce qui suit pour enregistrer les modifications :

killall SystemUIServer

Pour accéder à votre dossier de captures décran sur le bureau, créez simplement un alias (cliquez avec le bouton droit sur le dossier, sélectionnez Créer un alias et déplacez lalias sur le bureau).