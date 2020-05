Spécifications du MacBook Pro 14 pouces, rumeurs et actualités

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous nous attendons toujours à ce quApple lance un MacBook Pro 14 pouces pour remplacer éventuellement le MacBook 13 pouces actuel, bien quen raison de la récente mise à niveau du modèle 13 pouces existant, il se pourrait que cela soit dû en 2021.

Apple a annoncé lannée dernière un tout nouveau MacBook Pro 16 pouces avec un écran plus grand, des graphismes améliorés, une batterie plus grande et de meilleurs haut-parleurs et microphones. Cependant, le plus grand changement quil a apporté a été un clavier totalement actualisé.

Nous pensions quApple lancerait une version 14 pouces de ce portable au début de 2020, mais cela a fini par être un rafraîchissement du MacBook Pro 13 pouces existant avec le nouveau clavier ainsi que des internes améliorés.

Le nouveau clavier a des touches plus larges, moins profondes et plus cliquables et un mécanisme de commutateur à ciseaux redessiné surnommé le clavier magique. Cest une amélioration, mais ce nest pas une nouvelle technologie - elle est basée sur les claviers magiques fournis avec les iMacs depuis des années.

Comme le MacBook Air, la clé déchappement physique est revenue tandis que les bouchons de clé peuvent être retirés et remplacés. Il y a toujours une Touch Bar, mais elle est plus petite maintenant.

Nous nous attendons donc toujours à ce quApple lance un MacBook Pro 14 pouces pour éventuellement remplacer le MacBook 13 pouces actuel. Cela suit le modèle que nous avons vu avec le 15 pouces remplacé par le 16 pouces. Voyons les dernières rumeurs.

Échéance fin 2020 ou début 2021

Nous nous attendions à ce que le MacBook Pro 14 pouces fasse ses débuts au début de 2020, mais ce modèle a fini par être une mise à jour du 13 pouces existant. Cest pourquoi nous nous attendons toujours à ce quil y ait un nouveau modèle plus tard en 2020 ou au début de 2021. Si cest fin 2020, cest probablement en octobre ou novembre.

Sil est retardé jusquen 2021, ce sera probablement en mars, car cest généralement lorsque Apple publie ses produits de printemps.

Processeurs Intel Core de 10e génération

Mini affichage LED

Nous nous attendions à ce que le Pro 14 pouces soit à peu près de la même taille et de la même épaisseur que le 13 pouces actuel avec des lunettes plus petites pour accueillir le plus grand écran. Il devrait y avoir une batterie plus grande promettant une journée complète de vie de la batterie au quotidien, plus quatre ports Thunderbolt 3 USB-C et une prise casque.

Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles de nombreux produits Apple seraient lancés avec des mini écrans LED, nous nous attendons donc à ce que le MacBook Pro soit en ligne à chaque lancement de la nouvelle version. Si le MacBook Pro obtient ces écrans, nous nous attendons à des lunettes beaucoup plus petites quactuellement.

Apple a annoncé une actualisation du MacBook Pro 13 pouces avec le clavier à ciseaux de dernière génération et les processeurs Intel Core de 10e génération. Les autres améliorations incluent jusquà 16 Go de RAM 3 733 MHz plus rapide en standard et doublent le stockage. Le stockage standard varie de 256 Go à 1 To, mais les modèles peuvent désormais avoir jusquà 4 To de stockage.

Ming-Chi Kuo de TF International Securities dit quun nouveau MacBook Pro et MacBook Air avec le nouveau / ancien clavier à ciseaux fera ses débuts fin mars avec un lancement prévu pour le deuxième trimestre 2020.

Selon les dernières rumeurs, Apple lancera six nouveaux produits dotés de la technologie daffichage Mini-LED au cours des prochains mois. Parmi ceux-ci, le MacBook Pro 14,1 pouces et une mise à niveau du «MacBook Pro» 16 pouces.

Peu avant Noël, Apple a soumis des dépôts à la CE, dont lun concerne un produit non publié portant le numéro de modèle A2289.

La société la décrit comme un «ordinateur personnel portable» exécutant macOS 10.15. Ajoutez tout cela, et cest probablement un nouveau MacBook.