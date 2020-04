Caractéristiques techniques, rumeurs et actualités du MacBook Pro 14 pouces

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple a annoncéun tout nouveau MacBook Pro 16 pouces l'année dernière avec un écran plus grand, des graphismes améliorés, une batterie plus grande et de meilleurs haut-parleurs et microphones. Cependant, le plus grand changement qu'il a apporté était un clavier totalement rafraîchi.

Nous attendons maintenant qu'Apple lance une version 14 pouces de cet ordinateur portable dans les semaines à venir pour remplacer l'actuel MacBook 13 pouces. Cela suit le modèle que nous avons vu avec le 15 pouces étant remplacé par le 16 pouces.

Mécanisme d'interrupteur à ciseaux redessiné

Touches plus larges, moins profondes et plus cliquables

1 mm de débattement

Clé d'évasion en haut

Bouton d'identification tactile discret

En 2015, Apple a commencé à abandonner le mécanisme « ciseaux » sous chaque touche du MacBook et à libérer ses ordinateurs portables avec des commutateurs papillon plats, dans le cadre d'un effort pour les rendre encore plus minces et plus légers.

Mais il y avait beaucoup de critiques, affirmant que les claviers pouvaient être facilement endommagés par quelque chose d'aussi simple que de la poussière. Des poursuites collectives ont même été intentées contre Apple.

Apple a redessiné les commutateurs papillon d'origine au moins trois fois pour résoudre les problèmes en cours, et il a même lancé un programme de remplacement gratuit.

Apple a donc présenté le MacBook Pro de 16 pouces avec des touches plus larges, moins profondes et plus cliquables et un mécanisme de ciseaux redessiné surnommé le Magic Keyboard.

C' est une amélioration, mais ce n'est pas une nouvelle technologie - c'est basé sur les claviers Magic qui sont fournis avec iMacs depuis des années.

Comme le MacBook Air, la touche Escape physique est retournée alors que les touches peuvent être retirées et remplacées. Il y a toujours une Touch Bar, mais elle est plus petite maintenant.

Processeurs Intel Core de 9e ou 10e génération

RAM DDR4 de 16 Go (jusqu'à 64 Go)

AMD Radeon Pro 5300M ou 5500M

4 Go de mémoire GDDR6 (jusqu'à 8 Go)

512 Go SSD (jusqu'à 8 To)

Sur les processeurs Intel Core 16 pouces, 9e génération sont utilisés jusqu'au Core i9, mais nous nous attendons à voir des puces de 10e génération maintenant. Le MacBook Pro 16 pouces est livré avec 512 Go de stockage (mais il va jusqu'à 8 To) et 16 Go de RAM (va jusqu'à 64 Go) et bien que le 14 pouces ne puisse pas atteindre ces hauteurs, il ne sera certainement pas loin.

Nous nous attendons à ce que le 14 pouces Pro soit à peu près de la même taille et épaisseur que le 13 pouces actuel avec des panneaux plus petits pour accueillir le plus grand écran. Il devrait y avoir une batterie plus grande qui promet une journée complète d'autonomie pendant une utilisation quotidienne, ainsi que quatre ports USB-C Thunderbolt 3 et une prise casque.

Le 16 pouces est équipé de puces AMD Radeon Pro 5300M ou 5500M qui peuvent être disponibles sur la version la plus chère du 14 pouces.

Ming-Chi Kuo de TF International Securities dit qu'un nouveau MacBook Pro et MacBook Air avec le nouveau clavier design ciseaux fera ses débuts à la fin du mois de mars avec un lancement prévu pour le deuxième trimestre de 2020.

Selon les dernières rumeurs, Apple présentera six nouveaux produits dotés de la technologie d'affichage mini-LED au cours des prochains mois. Parmi ceux-ci seront le MacBook Pro de 14,1 pouces et une mise à niveau vers le 16 pouces ‌MacBook Pro.

Peu avant Noël,Apple a soumis certains dépôts à la CE, dont l'un concerne un produit inédite portant le numéro de modèle A2289.

La société l'a décrit comme un « ordinateur personnel portable » exécutant macOS 10.15. Ajoutez tout, et c'est probablement un nouveau MacBook.