Obtenez des AirPod gratuits si vous achetez un Mac ou un iPad pour le collège ou luniversité

Cest à peu près la rentrée scolaire, collégiale ou universitaire (oui, nous savons que vous ny êtes probablement pas allé depuis longtemps) et Apple offre aux étudiants qui achètent un Mac ou iPad le bonus dAirPods gratuits à lachat.

Vous bénéficiez également de 20% de réduction sur AppleCare +, ce qui, si vous êtes particulièrement sujet aux accidents, est probablement une bonne idée, surtout si vous achetez un ordinateur portable Mac ou un iPad Pro.

Le prix de léducation est disponible pour les étudiants universitaires actuels et nouvellement acceptés, les parents qui achètent pour les étudiants universitaires et les enseignants et le personnel éducatif à tous les niveaux. Apple vérifiera votre statut détudiant ou de personnel avec Unidays avant de commencer à magasiner.

Alternativement, vous pouvez vérifier via Apple en utilisant le téléphone, le chat en direct ou dans un Apple Store avec votre ID.Les étudiants peuvent également obtenir Apple Music pour 4,99 £ par mois, qui est également actuellement disponible avec un accès gratuit à Apple TV +.

Apple a également mis à disposition plus de ressources au cours des derniers mois pour soutenir les enseignants, les élèves et les parents sur le site Web d Apprentissage à domicile d Apple.

Il existe également des guides rapides pour configurer et organiser votre appareil Apple pour lapprentissage ainsi que dautres éléments essentiels comme la gestion du temps décran.

