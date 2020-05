Apple MacBook Pro Touch Bar: que peut-il faire et quelles applications sont prises en charge?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les derniers MacBook Pros d Apple offrent tous une fonctionnalité appelée Touch Bar, ainsi que le capteur dempreintes digitales Touch ID. Le remplacement des touches de fonction du clavier est un écran multi-touch Retina, appelé Touch Bar, tandis que Touch ID est incorporé dans le coin supérieur droit.

Voici tout ce que vous pouvez faire avec lApple Touch Bar, son fonctionnement et les applications qui le prennent en charge.

La Touch Bar dApple sadapte au logiciel que vous utilisez, que ce soit Photoshop, Microsoft Word ou le calendrier dApple et vous présente des outils pertinents basés sur lapplication. Il peut sagir de commandes système telles que la luminosité de lécran, ou de vous permettre de formater du texte.

Lidée de Touch Bar est doffrir quelque chose de plus polyvalent et de plus performant que les touches de fonction qui existent depuis des décennies, et avouons-le, que nous utilisons à peine.

La Touch Bar est intégrée à MacOS Sierra et versions ultérieures, ce qui signifie que toutes les applications natives Apple, telles que Mail, Messages , Safari, Photos , etc., fonctionnent toutes de manière transparente avec elle et vous permettent deffectuer une gamme de tâches.

La Touch Bar comprend un bouton Siri dédié, ce qui signifie une pression rapide sur le logo Siri signature et vous pouvez demander à votre nouveau MacBook Pro ce que vous voulez.

Avec Photos, vous pouvez faire défiler votre photothèque avec votre doigt, sélectionner une photo, faire pivoter les images, recadrer une image, ajouter un filtre, marquer les images comme favorites et parcourir une vidéo.

La Touch Bar présentera également un bouton `` Terminé afin que vous puissiez appuyer dessus lorsque vous avez terminé, et vous pourrez passer votre doigt dessus pour voir différents effets de filtre.

Vous bénéficiez de commandes et doptions similaires lorsque vous utilisez également une application de retouche photo tierce prise en charge, notamment Pixelmator ou Affinity Photo.

Lorsque Mail ou Messages est ouvert, la Touch Bar propose des options de type rapide pour vous aider à rédiger un e-mail ou un message plus rapidement, formater le texte et vous présenter des emojis que vous pouvez faire défiler à laide de votre doigt.

Dans Mail, Touch Bar affichera des options telles que la composition dun message, la réponse et le marquage, ainsi que la sélection de la suppression ou du déplacement dun e-mail particulier vers un dossier spécifique.

La Touch Bar offre également un support pour les réactions dans les Messages , vous pouvez donc donner un coup de pouce rapide à un iMessage en utilisant la Touch Bar, par exemple.

De même, si vous utilisez une application de messagerie tierce comme Telegram, vous pouvez rapidement insérer des emoji ou des autocollants dans un message.

Vous pouvez utiliser la Touch Bar pour parcourir vos onglets Safari ouverts et elle vous montrera vos favoris, vous permettant de glisser entre les goûts de Facebook et Google, avec une touche rapide ouvrant un site enregistré.

Un bouton déchappement apparaîtra également sur la Touch Bar, ainsi que les boutons précédent et suivant, ainsi quune barre de recherche, vous permettant de naviguer rapidement.

La barre tactile fonctionne avec Keynote, Numbers et Pages, comme vous vous en doutez, vous permettant deffectuer une gamme de tâches allant de la modification de la couleur du texte au saut dune diapositive et à la mise en forme du texte.

Vous pouvez rechercher de la musique, ainsi que sauter des pistes, lire et mettre en pause, en vous assurant que le contrôle de la lecture est agréable et simple.

Lorsque vous ouvrez Maps pour la première fois, la Touch Bar vous permettra rapidement daccéder à votre position sur la carte ou de trouver des endroits à proximité pour manger et boire en utilisant des icônes faciles à utiliser sur lécran tactile multipoint.

La Touch Bar affiche des blocs mensuels, vous permettant de faire défiler rapidement et facilement pour voir quand vous êtes occupé et quand vous êtes disponible sans avoir à déplacer votre curseur.

Pas besoin de déplacer votre souris lorsque vous recevez à nouveau un appel FaceTime. La Touch Bar vous montre qui appelle avec sa photo, ainsi que les options de réponse, de refus ou denvoi dun message.

Des options apparaissent sur la Touch Bar pour vous aider à éditer vos films, vous permettant de faire défiler les rouleaux avec votre doigt. Bien sûr, vous obtenez également dautres contrôles, selon ce que vous faites dans lapplication à lépoque.

La Touch Bar peut être utilisée pour jouer des instruments de musique dans Garage Band, offrant un accès à une gamme de commandes de Tone à Level.

La Touch Bar peut être personnalisée, avec de nombreuses options disponibles, de lajout dune connexion à une icône de serveur à une icône Ne pas déranger ou à une nouvelle icône de contrôle de capture décran.

En sélectionnant `` Personnaliser la Touch Bar dans le menu `` Affichage du Finder, vous pouvez faire glisser et déposer les icônes que vous souhaitez en bas de lécran et vous verrez immédiatement apparaître les nouvelles icônes sur la Touch Bar.

Il est également possible de personnaliser la Touch Bar pour certaines applications spécifiques. Dans une application, choisissez Affichage> Personnaliser la barre tactile. Vous pourrez ensuite ajouter, réorganiser ou supprimer des boutons dans la Touch Bar. Cliquez sur «Terminé» lorsque vous avez terminé.

Pour basculer entre les boutons de changement de lapplication dans laquelle vous vous trouvez et de la bande de contrôle, appuyez simplement sur la barre tactile.

Si vous manquez vraiment ces touches de fonction, appuyez sur la touche FN du clavier et maintenez-la enfoncée pour accéder aux touches de fonction de la Touch Bar, vous naurez donc pas besoin de les manquer longtemps.

Vous ne manquerez peut-être pas toutes les touches de fonction, mais certaines sont très utiles, comme les contrôles de luminosité. Heureusement, vous pouvez toujours accéder à toutes ces commandes, ainsi que personnaliser celles que vous souhaitez voir tout le temps, que ce soit le volume, la luminosité ou les commandes de rétroéclairage du clavier.

Pour personnaliser la bande de contrôle: Choisissez le menu Pomme> Préférences Système> Clavier> Personnaliser la barre tactile.

Voici quelques-unes des applications tierces compatibles avec Apple Touch Bar et ce que Touch Bar offrira lors de lutilisation de ces applications. Bien sûr, beaucoup, beaucoup dautres ont été ajoutés au Touch Bar du Mac App Store.

Dans Adobe Photoshop, les utilisateurs peuvent utiliser la barre tactile pour basculer entre les calques, ainsi que pour effectuer diverses tâches, notamment faire défiler lhistorique de vos modifications.

La barre tactile est prise en charge sur toutes les applications Microsoft Office, y compris Word, PowerPoint et Excel. Il sadapte aux commandes dont vous aurez probablement besoin, mais les commandes telles que copier-coller et changer de mode daffichage se présenteront toutes à un moment donné.

Il y a quelques raccourcis dans Google Chrome avec la Touch Bar, y compris un bouton de recherche, un nouvel onglet et des boutons avant et arrière.

La Touch Bar propose des commandes de volume, de lecture, de pause, de saut de chansons, ainsi que de lecture aléatoire, de répétition et de recherche lorsque lapplication Spotify est ouverte.

Les fans de DJ Pro seront également ravis de savoir que la Touch Bar fonctionne avec cette application, vous permettant de mixer des chansons et daccéder à diverses fonctionnalités avec vos doigts.

Touch ID est également incorporé sur le Mac, apparaissant à lextrémité droite de la Touch Bar et intégré dans le bouton dalimentation.

En plus de déverrouiller votre Mac, Touch ID reconnaîtra également les empreintes digitales de différents utilisateurs, changeant de compte immédiatement.

Comme vous pouvez vous y attendre, vous pouvez également effectuer des paiements en ligne sécurisés avec Apple Pay à l aide de Touch ID, ce qui rend les dépenses beaucoup trop faciles.