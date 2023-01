AMD dévoile les processeurs mobiles Ryzen 7000 avec jusqu'à 16 cœurs et 32 threads.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - En plus d'une gamme de nouveaux GPU mobiles, AMD a également révélé un certain nombre de processeurs mobiles Ryzen 7000 au CES de cette année.

Cette gamme de nouveaux processeurs pour ordinateurs portables promet d'inclure des processeurs puissants capables de rivaliser avec la dernière offre d'Intel. Mais alors qu'Intel fait des déclarations audacieuses avec son tout premier processeur 24 cœurs pour ordinateur portable, AMD est également prêt à fournir de superbes performances avec son offre mobile phare.

Cela inclut le processeur haut de gamme Ryzen 9 7945HX qui possède 16 cœurs et 32 threads, avec une fréquence de boost allant jusqu'à 5,4 GHz. Alors qu'Intel revendique 24 cœurs avec sa conception hybride Big Little Core (avec un mélange de P-Core et de E-Cores), AMD utilise des cœurs à pleine vitesse sur l'ensemble de ses processeurs.

AMD affirme que le processeur Ryzen 9 7945HX offre un bond significatif en termes de performances par rapport à la puce 6900HX de la génération précédente. L'augmentation des performances est de 18 % pour le single-threading et de 78 % pour le multithreading.

Il convient toutefois de noter que ce processeur phare fonctionnera avec un TDP de 55 à 75 W, ce qui signifie qu'AMD privilégie les performances à l'autonomie. Alors que les CPU Ryzen 7040 HS, moins gourmands en énergie, fonctionneront entre 35 et 45 W, ce qui représente un équilibre plus raisonnable entre puissance et performances.

Parallèlement, AMD a également déclaré que les processeurs Ryzen 7040 prendront également en charge Ryzen AI, qui, selon elle, est "le premier matériel d'intelligence artificielle dédié dans un processeur x86". Grâce à cette intelligence artificielle, ces derniers processeurs pour ordinateurs portables seront capables de réaliser des tâches multiples plus efficacement et AMD affirme qu'ils dépasseront de 20 % les performances du processeur M2 d'Apple, tout en étant également plus économes en énergie.

Les nouveaux ordinateurs portables équipés de ces CPU et d'autres de la gamme seront disponibles chez Alienware, ASUS, Lenovo, MSI et bien d'autres dans les mois à venir, à partir de février.

Écrit par Adrian Willings.