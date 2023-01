AMD a dévoilé les GPU Radeon RX 7000 qui équiperont les ordinateurs portables en 2023.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Au cours du CES 2023, AMD a révélé plusieurs nouveautés dans ses produits, notamment une nouvelle gamme de processeurs mobiles de la série Ryzen 7000 et des GPU mobiles Radeon RX 7000 dotés de la technologie RDNA 3.

L'entreprise vise les jeux 1080p haute performance sur les ordinateurs portables avec ses GPU Radeon RX 7600M XT et 7600M, mais elle propose également d'autres options pour les ordinateurs portables légers plus abordables.

Le haut de gamme de ces GPU mobiles est censé offrir une efficacité énergétique "exceptionnelle" et est idéal pour les jeux 1080p avec des réglages ultra ou pour la création de contenu sur les ordinateurs portables de jeu haut de gamme.

Avec ces derniers GPU mobiles, AMD tire le meilleur parti de l'efficacité de l'architecture AMD RDNA 3 pour offrir la meilleure expérience de jeu possible, même sur des ordinateurs portables fins et légers.

Le summum de ces nouveaux processeurs graphiques est l'AMD Radeon RX 7600M XT qui possède 32 unités de calcul soutenues par 8 Go de mémoire GDDR6. Selon AMD, ce GPU pour ordinateur portable est comparable à la carte graphique de bureau RTX 3060 de Nvidia, ce qui est une affirmation audacieuse. En fait, la société affirme qu'il offre 26 % de FPS de plus que la carte de Nvidia, ce qui équivaut à 184 FPS dans Hitman 3 en jouant avec les paramètres maximum.

L'accent mis par AMD sur l'efficacité énergétique se traduit par le fait que ce GPU haut de gamme pour ordinateur portable consomme jusqu'à 120 watts, alors que d'autres modèles comme le RX 7700S et le 7600S consomment encore moins. La Radeon RX 7700S est intéressante car elle possède les mêmes 32 unités de calcul et 8 Go de RAM que la Radeon RX 7600M XT, mais elle consomme au maximum 100 watts. Pourtant, AMD affirme qu'il peut atteindre plus de 80 FPS dans Cyberpunk 2077.

À l'extrémité la plus abordable, on trouve les RX 6550M, RX 6450M et RX 6550S GPUS. Ils utilisent l'ancienne architecture AMD RDNA 2 mais gèrent toujours jusqu'à 16 unités de calcul et 4 Go de RAM. Ils devraient contribuer à offrir une gamme plus large d'ordinateurs portables de jeu abordables pour ceux qui ont un budget limité.

Ces GPU seront disponibles dans une gamme d'ordinateurs portables de jeu tout au long de 2023. Les performances sont améliorées grâce à la mise à l'échelle FidelityFX Super Resolution 3.0 et au Smart Shift RSR.

Parmi les autres points forts, citons la prise en charge du DisplayPort 2.1, l'accès aux accélérateurs de raytracing de deuxième génération et la prise en charge complète de l'encodage AV1.

Écrit par Adrian Willings.