AMD dévoile ses GPU Radeon RX 7900 XTX et XT de nouvelle génération à partir de 899 $.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - AMD a présenté ce qu'elle appelle les cartes graphiques pour jeux les plus avancées du secteur. Ces nouveaux GPU promettent des performances et une efficacité énergétique exceptionnelles à un prix raisonnable.

Les AMD Radeon RX 7900 XTX et Radeon RX 7900 XT sont construits sur l'architecture RDNA 3 d'AMD qui promet 54 % de performances supplémentaires par watt par rapport à la génération précédente.

L'AMD Radeon RX 7900 XTX est le fleuron de la nouvelle gamme de cartes graphiques et AMD affirme que cette carte est capable de fournir des performances 1,7 fois supérieures à celles de la Radeon RX 6950 XT en 4K.

Les derniers GPU de la société sont également les premiers à prendre en charge la technologie DisplayPort 2.1 avec UHBR 13.5. Cela signifie qu'il est possible d'utiliser des moniteurs à taux de rafraîchissement élevé, jusqu'à 480 Hz en 4K et 165 Hz en 8K.

Meilleur ordinateur portable 2022 : le meilleur budget et les meilleurs ordinateurs portables pour les professionnels, les étudiants et les utilisateurs occasionnels. Par Max Freeman-Mills · 27 Octobre 2022 · Si vous êtes à la recherche d'un nouvel ordinateur portable, vous êtes au bon endroit. Nous avons testé toutes les meilleures options.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ces nouveaux GPU sont dotés de 24 Go de mémoire GDDR6 haute vitesse fonctionnant à 20 Gbps. Les performances sont également soutenues par une technologie alimentée par l'IA offrant 2,7 fois plus de performances que la génération précédente.

Ce dernier support est intéressant car il fonctionnera avec le Samsung Odyssey Neo G9 fraîchement annoncé. Un moniteur qui serait le premier moniteur de jeu ultra-large 8K, mais dont l'affichage est uniquement horizontal. Ce moniteur devrait être entièrement dévoilé et présenté au CES en janvier.

En plus des GPU, la société a également révélé des mises à jour pour AMD FidelityFX Super Resolution. Notamment les améliorations FSR 2.2 qui seront apportées à Forza 5 et à d'autres titres. AMD prévoit également une nouvelle version d'AMD FSR avec la technologie AMD Fluid Motion Frames en 2023.

Les amateurs de streaming seront également heureux de lire qu'AMD inclut l'encodage ou le décodage simultané pour AV1. Ce qui permet un encodage vidéo sept fois plus rapide et des performances et une qualité accrues pour le streaming en direct de votre gameplay.

Pour en savoir plus sur les GPU, cliquez ici.

Écrit par Adrian Willings.