Comment regarder le livestream de l'événement AMD RDNA 3

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - AMD a annoncé qu'elle organisait un événement en livestream intitulé "together we advance_gaming" pour révéler son matériel graphique AMD Radeon de nouvelle génération.

La société a déclaré qu'elle présenterait la "nouvelle architecture AMD RDNA 3 haute performance et économe en énergie" et montrerait comment cette nouvelle technologie offrira de nouveaux niveaux de performance aux joueurs et aux créateurs de contenu.

Quand a lieu le livestream d'AMD ?

L'événement en livestream d'AMD, Together we advance_gaming, aura lieu le 3 novembre 2022. Le livestream sera diffusé sur la chaîne YouTube d'AMD à l'heure suivante :

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Los Angeles - 13 h PDT

New York - 16h00 EDT

Londres - 20 h BST

Berlin - 21 h CET

Tokoyo - 5 h JST (vendredi)

Qu'est-ce qui est annoncé ?

Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de détails sur ce qui sera révélé lors de l'événement. Il est probable qu'AMD annonce les cartes graphiques Radeon RX 7000.

AMD a déclaré qu'elle visait une augmentation d'environ 50 % de la performance par watt avec la prochaine génération de cartes graphiques. Il n'y a pas encore de mot officiel sur ce que cela signifie en termes de performances de jeu.

On pense que des changements et des mises à niveau significatifs seront apportés à l'architecture GPU de la société. Cela inclut une "unité de calcul réarchitecturée" et un "pipeline graphique optimisé", mais ce que cela signifie reste à voir.

Il est intéressant de noter qu'AMD a déclaré que son objectif est également de rendre les futures cartes graphiques plus économes en énergie. Lors d'un entretien avec Tom's Hardware, Sam Naggziger, SVP & Product Technology Architect d'AMD a expliqué :

Meilleures offres dordinateurs portables pour le Black Friday 2021 : grosses économies sur Asus, LG, Huawei, Razer et plus Par Luke Baker · 29 Novembre 2021 Le Black Friday voit généralement les grands détaillants proposer de nombreuses économies sur les ordinateurs portables, les Chromebooks et les

"La demande en matière de jeux et de performances informatiques ne fait que s'accélérer et, dans le même temps, la technologie des processus sous-jacents ralentit de manière assez spectaculaire, tout comme le taux d'amélioration. Les niveaux de puissance ne vont donc cesser d'augmenter. Maintenant, nous avons une feuille de route pluriannuelle de très importantes améliorations de l'efficacité pour compenser cette courbe, mais la tendance est là."

Cela pourrait signifier que la prochaine génération a des exigences de consommation électrique inférieures à celles des cartes graphiques de la série 40 de Nvidia. Nous devrons attendre et voir.

Écrit par Adrian Willings.