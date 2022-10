Windows 11 pourrait paralyser les performances d'AMD Ryzen 7000

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les propriétaires des rapides CPU Ryzen 7000 d'AMD pourraient constater qu'ils ne sont pas aussi rapides qu'ils le devraient lorsqu'ils jouent sous Windows 11, a-t-on appris.

Alors que les processeurs AMD Ryzen 7000 sont plus que capables, étant les dernières et meilleures puces de la société, cela ne se traduit pas actuellement par des jeux à haute vitesse sous Windows 11. C'est ce qui ressort des tests effectués par CapFrameX et Hardware Unboxed, qui ont partagé leurs résultats sur Twitter. Selon eux, quelque chose se prépare - et il semble que le planificateur de threads de Windows 11 soit en cause.

Tout d'abord, les résultats. Lors de l'exécution de Metro Exodus, il a été constaté que les puces AMD précédentes étaient bonnes pour plus de 176 images par seconde, un nombre qui a chuté à 151 images par seconde en utilisant le Ryzen 9 7950. Le consensus est que la configuration du double Core Compute Die (CCD) de la nouvelle puce provoque un dérapage du planificateur de threads, affectant ainsi les taux d'images.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Mise à jour avec SMT désactivé. La désactivation du SMT peut presque réparer la perte de performance.



Qu'est-ce que cela signifie ? Peut-être que réduire le pool de threads du jeu réduit la probabilité que 2 des N threads partageant des données soient répartis sur différents CCD, car N/2 sur 2 est beaucoup plus petit que N sur 2. https://t.co/vqnG79pWKB pic.twitter.com/nP7sVpOWCu- CapFrameX (@CapFrameX) October 15, 2022

Les tests ont montré que la désactivation du deuxième CCD sur les dernières puces améliorait quelque peu les performances. Et, de façon réaliste, qui veut commencer à désactiver des parties de sa nouvelle puce phare - et coûteuse ? Personne, en tout cas.

Le pistolet fumant a été trouvé lorsque CapFrameX a testé ce qui se passerait s'il désactivait le multithreading simultané (SMT). Les résultats ont montré que les performances étaient à nouveau améliorées, mais pas au niveau auquel une personne utilisant la meilleure puce qu'AMD puisse produire pourrait s'attendre. En faisant la même chose avec une seule puce CCD, les performances se sont encore améliorées, ce qui montre du doigt le planificateur de threads de Microsoft.

Que se passe-t-il ensuite ? C'est probablement à Microsoft de publier un correctif pour Windows 11 qui corrige les choses, mais pour l'instant, les propriétaires de puces AMD Ryzen 7000 sont probablement mieux de ne pas réagir. Et il en va de même pour ceux qui envisagent de les acheter.

Apple macOS 11 Big Sur: toutes les nouvelles fonctionnalités clés de Mac explorées Par Dan Grabham · 12 Novembre 2020 Big Sur voit enfin macOS obtenir une mise à niveau du numéro de version. Bonjour macOS 11.

Écrit par Oliver Haslam.