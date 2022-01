Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de l' événement de diffusion en direct Product Premiere 2022 d'AMD, la société a révélé une multitude de nouveaux produits, allant des nouveaux processeurs Ryzen aux GPU mobiles.

La présidente-directrice générale d'AMD, le Dr Lisa Su, a profité de l'événement pour dévoiler 30 nouveaux produits AMD. Avec beaucoup de choses pour enthousiasmer les joueurs et les créateurs pour l'année à venir.

Vous l'avez entendu ici la première fois. Dites bonjour au processeur Ryzen 6000 Series. #AMD2022 pic.twitter.com/1uHW3CIQm6 – PC AMD (@AMDPC) 4 janvier 2022

L'annonce comprenait la révélation de 20 nouveaux processeurs de la série AMD Ryzen. Ces processeurs sont construits sur l'architecture de base Zen 3+ 6 nm et incluent des graphiques sur puce AMD RDNA 2. Parmi les nouveaux processeurs se trouve une gamme de processeurs de la série U conçus pour les ordinateurs portables fins et légers et les processeurs mobiles de la série H pour les ordinateurs portables de jeu et de créateurs puissants.

Ces derniers processeurs AMD sont encore plus prometteurs pour les gammes d'ordinateurs portables de cette année. Avec Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 avec audio LE, PCI Gen 4 et mémoire LPDDR5.

Du côté du bureau, il y a le processeur de bureau Ryzen 7 5800X3D, qui, selon lui, est "le processeur de jeu le plus rapide au monde" capable de fournir des jeux 1080p 5 % plus rapides que la concurrence.

AMD a également dévoilé cinq nouveaux GPU mobiles AMD Radeon RX 6000M Series et Radeon RX 6000S Series pour offrir des performances de jeu « épiques » pour la prochaine génération d'ordinateurs portables en 2022.

La société a présenté les GPU de bureau AMD Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400 conçus pour offrir de superbes performances 1080p.

AMD propose un récapitulatif à regarder si vous souhaitez rattraper son retard sur ce qui a été annoncé sans passer en revue l'intégralité de la vitrine du produit :