Quest-ce que la super résolution AMD FidelityFX ? Et comment ça marche ?

(Pocket-lint) - Début juin 2021, lors de la keynote Computex dAMD, la société a révélé un certain nombre de nouvelles choses, notamment des GPU mobiles alimentés par RDNA 2 et FidelityFX Super Resolution.

AMD FidelityFX Super Resolution est la réponse dAMD au Deep Learning Super Sampling (DLSS) de Nvidia . Mais quest-ce que ça fait et comment ça marche ?

En théorie, AMD FidelityFX Super Resolution est une technologie conçue pour offrir aux joueurs le meilleur des deux mondes. Une fois activé, vous naurez plus besoin de choisir entre des fréquences dimages élevées et des graphiques haute résolution.

FidelityFX Super Resolution (alias FSR) est essentiellement conçu pour améliorer vos graphismes pendant que vous jouez. Vous permettant de produire des graphiques avec une fréquence dimages plus élevée mais également en 4K. Ainsi, alors que le moteur de jeu est rendu à 1080p, par exemple, la sortie finale est de 1440p ou 4K.

La technologie dAMD utilise un "algorithme de reconstruction de bord avancé" pour augmenter chaque image envoyée.

De la même manière que le DLSS de Nvidia, la super résolution FidelityFX dAMD dispose de quatre modes différents. Ultra Qualité, Qualité, Équilibré et Performance. À une extrémité du spectre, vous avez Ultra Quality qui se concentre sur les meilleurs graphismes tandis que Performance vous offre le FPS le plus élevé.

Lidée est que le mode Ultra Quality vous donnerait des fréquences dimages plus élevées que celles que vous obtiendriez en essayant dexécuter des jeux nativement à une résolution élevée.

FidelityFX Super Resolution effectue apparemment deux passages pour améliorer la qualité visuelle des graphiques finaux. Le premier est un algorithme de mise à léchelle par reconstruction des bords qui restructure les graphiques et un second qui affine limage finale et ajoute plus de clarté.

Fait intéressant, la résolution initiale change en fonction du mode que vous avez sélectionné. Par exemple, lorsque la sortie finale est 4K, le mode Ultra Quality serait initialement rendu à 2954 x 1662 avant la mise à léchelle. Alors que le mode qualité utilisera 2560 x 1440 et le mode équilibré utilisera 2259 x 1270 tandis que le mode performance utilisera 1080p.

FidelityFX Super Resolution est conçu pour fonctionner avec beaucoup plus de cartes graphiques que loffre DLSS de Nvidia. À lheure actuelle, FSR est pris en charge par les cartes graphiques RX 6000, RX 5000, RX 500 et 400 dAMD. Il est intéressant de noter que cela fonctionnera également sur une variété de GPU Nvidia - à partir des cartes de la série 10.

FSR est maintenant disponible pour lutilisation. Si vous avez le bon équipement et un jeu qui le prend en charge, alors tout ce dont vous avez besoin est le dernier pilote AMD Radeon pour commencer.

En raison de la nature ouverte de FSR, il est possible quil apparaisse également sur les consoles à lavenir.

Comme le DLSS de Nvidia, FidelityFX Super Resolution sappuie sur les développeurs de jeux pour ajouter la possibilité de lutiliser dans leurs jeux. Il y a quand même quelques jeux qui le supportent déjà :

Anno 1800

Astérigos

La porte de Baldur III

DOTA 2

Bord de léternité

Génie maléfique 2

la chute de Dieu

FarCry 6

Farming Simulator 22

Pardon

Kingshunt

Myst

Necromunda : Pistolet de location

Resident Evil : Village

Remake de lépéiste

Résistance de terminaison

Le brise-faille

Vampire La Mascarade : Chasse au sang

22 séries de courses

Il y aura plus de jeux à lavenir et vous pouvez voir la liste maintenant ainsi que demander de laide à vos jeux préférés.

Écrit par Adrian Willings.