AMD apporte la technologie RDNA 2 aux ordinateurs portables de jeu

(Pocket-lint) - Lors du discours douverture du Computex dAMD , la société a révélé quelle apportait la technologie RDNA 2 aux ordinateurs portables de jeu dotés de GPU Radeon RX 6000M. Ce sont des processeurs graphiques mobiles qui, selon la société, offriront non seulement une meilleure efficacité énergétique et des performances plus rapides, mais également une prise en charge du lancer de rayons.

Un certain nombre de GPU mobiles ont été annoncés, y compris le produit phare Radeon RX 6800M - le GPU AMD Radeon le plus rapide pour les ordinateurs portables de jeu.

Cette carte graphique mobile haut de gamme est apparemment capable de fournir des performances de niveau bureau avec des fréquences dimages élevées, même lorsque vous jouez à 1440p (ce qui devient rapidement la norme sur les ordinateurs portables de jeu).

Ces cartes graphiques mobiles sont basées sur l architecture de jeu AMD RDNA 2 et offrent des vitesses 50% plus rapides et une consommation dénergie 43% inférieure à celle des GPU AMD précédents. AMD dit que vous serez en mesure de jouer avec des fréquences dimages élevées (120 FPS à 1440P) et que vous bénéficierez également des capacités AMD Infinity Cache et DirectX Raytracing (DXR).

Ce produit phare arbore également 12 Go de RAM GDDR6, similaire au RTX 3080 Ti récemment annoncé par Nvidia . Ainsi que 40 unités et accélérateurs de rayons en compétition et une vitesse dhorloge de jeu de 2300 Mhz.

Tout cela signifie quAMD peut affirmer que son produit phare peut surpasser le RTX 3080 de Nvidia dans les titres de jeu triple A actuels - mais peut-être pas en termes de traçage de rayons. La société a également optimisé les GPU pour vous aider à jouer sur batterie si cest votre truc.

Parallèlement à cette annonce, AMD a également révélé FidelityFX Super Resolution qui est similaire au DLSS de Nvidia . Cette technologie utilise des technologies de mise à léchelle de pointe pour offrir des fréquences dimages élevées et des visuels incroyables en même temps.

AMD affirme que vous obtenez 2,5 fois plus de performances en 4K avec cette technologie et affirme que lalgorithme de mise à léchelle fournira également des «expériences de jeu de qualité à résolution quasi native». Cette technologie sera disponible à partir du 22 juin.

Vous pouvez vous attendre à voir les GPU Radeon RX 6000M dans les futurs ordinateurs portables de jeu, notamment ASUS ROG Strix G15, HP Omen 16 et les machines de Lenovo, MSI et plus dans les mois à venir.

Écrit par Adrian Willings.