Comment regarder le discours douverture du Computex 2021 dAMD

(Pocket-lint) - AMD a annoncé quil livrerait un discours lors de lévénement Computex de 2021. Cela comprendra une discussion sur lavenir de linformatique pour les joueurs, les passionnés de PC et plus encore.

Le discours douverture intitulé «AMD Accelerating - The High-Performance Computing Ecosystem». sera livré le 1er juin (heure du Royaume-Uni) avec la présidente et PDG dAMD, Dr. Lisa Su à la barre. La discussion sera centrée sur la croissance de la technologie AMD ainsi que sur larchitecture «Zen 3» et RDNA 2.

AMD est fier dannoncer que la keynote # COMPUTEX2021 de PDG @LisaSu sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube dAMD. Définissez un rappel pour vous connecter à 10 h 00 TST le 1er juin pour le regarder en direct. - AMD (@AMD) 20 mai 2021

Afin de regarder la keynote AMD, vous aurez un certain nombre doptions. Vous pouvez le regarder sur le site officiel dAMD ici en vous inscrivant pour le regarder. Vous pouvez également vous connecter pour regarder le flux en direct via la plate-forme Computex 2021 sur YouTube.

La keynote AMD devrait avoir lieu aux moments suivants:

19 h 00 - 31 mai, heure du Pacifique

22 h - 31 mai, heure de lEst

3 h 00 - 1er juin BST au Royaume-Uni

4h00 - 1er juin CET en Europe

10h00 - 1er juin, heure de Taipei

Assurez-vous de vous connecter pour découvrir les nouveautés dAMD.

Écrit par Adrian Willings.