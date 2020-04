Lénergie verte au service de nos services cloud

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Dans le cadre de notre mois de la durabilité, nous examinons toutes sortes dénergies renouvelables et de solutions vertes. Quil sagisse de passer en revue les voitures électriques, de plonger profondément dans les gadgets qui aident à réduire notre consommation dénergie excessive ou lénergie solaire.

Un service extrêmement important que nous utilisons tous est le «cloud». Contrairement à ce que son nom lindique, ce nest pas seulement un endroit magique éloigné qui stocke toutes nos photos, tweets et vidéos. Que ce soit Facebook, Disney + ou TikTok , toutes ces données sont conservées dans un bâtiment géant rempli de serveurs et de disques de stockage physiques. Tout cela nécessite beaucoup de puissance pour fonctionner et rester au frais. Alors, comment tout est-il alimenté?

Sans aucun doute, Amazon AWS est le plus grand fournisseur de stockage et de serveurs cloud, et il dessert certains des services de streaming les plus connus et les plus populaires. Tous vos films et émissions de télévision sur Netflix occupent de lespace sur les serveurs AWS dAmazon, tout comme vos albums et chansons Spotify. Il a également dautres clients de renom, comme SoundCloud, WeTransfer, Adobe, Disney, Reddit, Pinterest et bien dautres.

Il y a de fortes chances que si vous diffusez en continu ou utilisez un service en ligne, vous utilisez les serveurs cloud AWS dAmazon. Mais doù vient son pouvoir?

Lun des plus grands défis auxquels est confronté un fonctionnement de serveur cloud de cette taille est de le maintenir durable. Mais Amazon fait des progrès sur ce front et a déjà fait de grands progrès pour réduire son impact sur la planète.

À la fin de 2018 - la dernière mise à jour disponible - Amazon déclare que plus de 50% de lénergie consommée par AWS était fournie par des sources renouvelables. Et il vise à atteindre 100% dici 2030. Alors, comment fait-il?

Comme cest généralement le cas, lénergie renouvelable dAmazon pour ses énormes serveurs AWS provient du vent et du solaire. Bien quil ait déjà réussi à atteindre la barre des 50%, au cours de 2019 et 2020, il a annoncé plusieurs nouveaux projets à travers le monde pour développer ses projets éoliens et solaires.

Plus récemment, en mars 2020, elle a annoncé son intention de construire sa première ferme solaire en Australie , qui sera mise en service en 2021 en Nouvelle-Galles du Sud et offrira un total de 142 000 MWh dénergie chaque année (assez pour alimenter 23 000 foyers). Dans le même temps, elle a annoncé des plans pour un parc éolien terrestre à Västernorrland, en Suède et un parc solaire à Saragosse, en Espagne.

Cela sajoute aux nombreux parcs éoliens et solaires déjà actifs ou en développement. Elle possède deux parcs éoliens en développement en Irlande (Cork et Donegal), ainsi quun autre à Bäckhammar, en Suède. Cela ne mentionne pas les projets déjà actifs et prévus aux États-Unis, qui comprennent à la fois lénergie éolienne et solaire, principalement en Virginie, mais avec quelques points parsemés dans dautres endroits comme lOhio, lIndiana, le Texas et la Californie.

Avec toutes les annonces récentes, Amazon déclare quil fournit de lénergie au réseau dans les zones où se trouvent ses centres de données, ce qui suggère que les habitants peuvent également utiliser une partie de cette énergie verte.

Lorsque iCloud a été lancé pour la première fois, Apple a fait grand cas de ce fait quil avait également construit dénormes parcs solaires à côté du centre de données où se déroule toute la magie diCloud. Les serveurs dApple ne sont peut-être pas à la même échelle que lAWS dAmazon, mais Apple est plus engagé que jamais dans les énergies renouvelables.

En tant quentreprise, Apple a annoncé en 2018 quelle était désormais alimentée à 100% par des énergies renouvelables. Cela signifie que ses fournisseurs se sont engagés à produire de lénergie propre et ont investi dans encore plus de parcs solaires à travers le monde.

Au moment de cette mise à jour, Apple comptait 25 projets énergétiques opérationnels offrant entre eux 626 mégawatts de capacité de production. Cela inclut les centres de données, qui sont alimentés à 100% en énergie renouvelable depuis 2014.

Oui. Facebook a beaucoup de centres de données qui ont également besoin de beaucoup de puissance. Compte tenu de la quantité partagée sur son site et des services comme Messenger, Instagram et WhatsApp, ce nest pas une surprise.

Son site présentant les projets dénergie renouvelable actuels et prévus montre quil dispose dun certain nombre de parcs solaires et éoliens différents à travers le monde pour alimenter ses 15 centres de données. En 2018, 75% de sa consommation électrique était fournie par des sources renouvelables.

Il possède 36 parcs solaires construits ou en développement (principalement aux États-Unis), avec 11 parcs éoliens dont un en Irlande et un autre en Norvège. Il a même un système de récupération de chaleur résiduelle en place à Odense, au Danemark, pour capter la chaleur perdue et la transformer en énergie que la communauté locale peut utiliser pour la chaleur.

Il est clair que des progrès sont réalisés dans lindustrie du stockage dans le cloud et, en fait, la révolution du cloud a commencé au même moment que lélectricité durable a commencé à devenir plus courante. Donc, bien que nous ne soyons pas à un endroit où toute notre utilisation du cloud est alimentée par des sources durables, il ne fait aucun doute que nous sommes en bonne voie et il est réconfortant de savoir que certaines des plus grandes entreprises du monde travaillent dur pour obtenir leur énorme centres de stockage fonctionnant entièrement à lénergie éolienne et solaire