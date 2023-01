Acer rafraîchit ses ordinateurs portables Aspire avec de nouvelles caractéristiques.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Acer a profité du CES 2023 pour dévoiler un rafraîchissement de ses ordinateurs portables Aspire 3 et Aspire 5, en renforçant ses options de milieu de gamme avec quelques nouvelles spécifications.

Tout d'abord, l'Aspire 5 reçoit un coup de pouce avec des options de processeur Intel 13e génération pour des performances plus rapides et le multitâche, et obtenir l'option de cartes graphiques discrètes Nvidia GeForce RTX 2050 pour des capacités graphiques étonnamment puissantes.

Ces options supplémentaires vont faire grimper le prix, comme la possibilité d'ajouter des options de stockage M.2 et de la RAM supplémentaire, ce qui fait de l'Aspire 5 un choix un peu étrange alors que des modèles plus haut de gamme sont disponibles avec ces options intégrées.

Il offrira également des choix d'affichage 1080p ou 1440p, ce qui en fait un modèle vraiment personnalisable en fonction de ce que vous voulez en faire, au moins.

Quant à l'Aspire 3, il s'agira d'une véritable option économique, équipée de la puce i3-N d'Intel pour des performances qui ne risquent pas d'étonner.

Nous n'avons pas encore de prix pour ces deux modèles, bien que dans les deux cas, la personnalisation proposée signifie que vous devez spécifier l'ordinateur portable que vous voulez pour avoir une idée exacte de ce qu'il vous coûtera.

Ce ne sont pas les ordinateurs portables les plus prestigieux qu'Acer a dévoilés au cours du CES 2023, alors n'oubliez pas de consulter notre hub Acer pour en savoir plus.

