Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Acer a annoncé sa gamme Swift pour 2023, et elle comprend deux tout nouveaux modèles, le Swift Go 14 et le Swift Go 16.

Ces nouveaux modèles sont rejoints par le Swift 14 et le Swift X 14, qui sont tous deux des ultraportables hautes performances.

Le Swift 5 d'Acer était l'un de nos ordinateurs portables préférés de 2022, et nous sommes impatients de voir ce que la marque apporte sur la table cette année.

Plongeons-y et voyons ce que chaque modèle offre.

Acer Swift Go

Le Swift Go sera disponible avec un écran de 14 ou 16 pouces, les deux modèles sont dotés de panneaux OLED 16:10 avec un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz.

L'écran affiche une luminosité maximale de 500 nits, une couverture DCI-P3 de 100 % et la certification VESA DisplayHDR True Black 500.

Le modèle de 14 pouces a une résolution de 2,8K (2880 x 1800), tandis que le modèle de 16 pouces a un panneau de 3,2K (3200 x 2000).

Ils sont alimentés par les puces de la série H de 13e génération d'Intel et sont vérifiés sous la plate-forme Intel Evo. Dans certaines régions, des versions alimentées par AMD seront également disponibles.

Les deux modèles sont dotés de claviers rétroéclairés et des trackpads OceanGlass écologiques d'Acer, ainsi que de la connectivité Thunderbolt 4 (sur les modèles Intel).

Une impressionnante webcam haute résolution de 1440p est intégrée, ainsi qu'un système de refroidissement à double ventilateur amélioré.

Les ordinateurs portables Swift Go prennent en charge jusqu'à 2 To de stockage PCIe Gen 4 et jusqu'à 16 Go de LPDDR5.

Le modèle 16 pouces sera disponible en Amérique du Nord en juin, à partir de 899,99 $ et en Europe en mars, à partir de 1099 €.

Le modèle de 14 pouces sera disponible en Amérique du Nord à partir de mai, également à partir de 899,99 $, et en Europe à partir de février, à partir de 999 €.

Acer Swift 14

Le Swift 14 a un design similaire à celui du modèle de l'année dernière, avec un châssis usiné par CNC avec des accents dorés dans un coloris Mist Green ou Steam Blue.

Il est équipé des nouveaux processeurs Intel série H de 13e génération pour améliorer les performances, tout en offrant une autonomie de 9,5 heures.

Vous pouvez choisir entre deux options d'écran tactile de 14 pouces, d'une résolution WQXGA (2560 x 1600) ou WUXGA (1920 x 1200).

Ce modèle est également doté d'une webcam 1440p, avec prise en charge de Windows Hello et d'un lecteur d'empreintes digitales intégré.

L'Acer Swift 14 ne pèse que 1,2 kg et ne mesure que 14,95 mm d'épaisseur. Il sera disponible aux États-Unis à partir de mars, au prix de 1299,99 dollars.

En Europe, il sera proposé à partir de 1 699 € et devrait être disponible dans le courant du mois de janvier.

Acer Swift X 14

Le Swift X 14 ajoute l'option d'une Nvidia GeForce RTX 4050 au mélange, ce qui le rend idéal pour la création de contenu, et peut-être aussi pour quelques jeux légers.

Bien sûr, ce modèle est également équipé des derniers processeurs H-series de 13e génération d'Intel, ainsi que d'une nouvelle solution thermique pour garder les choses au frais.

Un châssis redessiné permet de loger un bloc-batterie plus grand et, par conséquent, ce modèle peut également offrir jusqu'à 9,5 heures d'autonomie.

Il dispose d'un écran OLED 2.8K 120 Hz avec une couverture DCI-P3 de 100 % et une prise en charge HDR.

L'Acer Swift X 14 sera lancé aux États-Unis en avril, avec un prix de départ de 1 199,99 dollars. En Europe, il est proposé à partir de 1 499 € et sera également disponible à partir d'avril.

Écrit par Luke Baker.