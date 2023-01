Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Acer a annoncé la Chromebox CXI5, un PC de bureau ChromeOS qui offre des temps de démarrage rapides et un prix raisonnable.

Conçu pour l'école et le travail, l'ordinateur est équipé d'un processeur Intel Core i7 de 12e génération et exécute le système d'exploitation de Google, ce qui lui permet de gérer la navigation sur Internet, les applications Office et bien d'autres choses encore.

Il est équipé de quatre ports USB 3.2 Gen 2 Type A, ainsi que de deux entrées/sorties USB 4 Gen 3 Type C. Il est également équipé de deux ports HDMI 2.0. Il y a également deux ports HDMI 2.1, ce qui permet de prendre en charge jusqu'à quatre moniteurs externes lorsqu'ils sont couplés à l'USB-C.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

La technologie Intel Wi-Fi 6E (Gig+) est intégrée pour une mise en réseau sans fil rapide, tandis que la technologie Gigabit Ethernet 2,5G est également présente pour une connexion filaire.

Acer a également annoncé l'Add-In-One 24, qui consiste en un moniteur Full HD de 24 pouces avec un dock dédié pour accueillir le Chromebox CXI5 inclus. Il s'agit donc d'une solution de bureau tout-en-un.

Le moniteur comprend une webcam de 5 mégapixels à 115 degrés, des microphones doubles et des haut-parleurs stéréo de 4W.

Un modèle Acer Chromebox Enterprise CXI5 sera également disponible.

Le Chromebox CXI5 standard commence à 289,99 $ et sera disponible aux États-Unis et en Amérique du Nord au premier trimestre de l'année. L'ensemble Add-In-One 24 commencera à 799,99 $ et sera disponible de la même manière.

La sortie au Royaume-Uni et en Europe aura lieu en mars. Le prix n'a pas encore été révélé.

Écrit par Rik Henderson.