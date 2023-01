Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Acer a révélé quatre nouveaux ordinateurs portables de jeu dans le cadre de sa présentation au CES 2023.

Comme vous pouvez vous y attendre, les nouveaux modèles bénéficient des derniers processeurs mobiles Intel 13e génération et des GPU Nvidia RTX série 40.

Avec des tailles allant de 16 à 18 pouces, il y a un ordinateur portable de jeu pour presque tout le monde, regardons de plus près.

Predator Helios 16 et 18

Les nouveaux ordinateurs portables Predator Helios sont dotés d'un tout nouveau châssis avec une gestion thermique améliorée.

Le modèle de 18 pouces est le plus grand de la gamme et est hautement configurable, comme d'habitude.

Il peut être équipé d'un processeur Intel Core i9 de 13e génération et d'une Nvidia RTX 4080 avec un TGP de 165W.

Les options d'écran vont d'un humble IPS 1920 x 1200 165Hz, jusqu'à un Mini LED 250Hz avec 1000 zones de gradation locale.

Le modèle de 16 pouces propose quant à lui un écran 2560 x 1600 165Hz ou un Mini LED 250Hz avec une luminosité de pointe de plus de 1000 nits.

Les deux modèles bénéficient d'un châssis noir mat simplifié avec des bords plus fins et des solutions thermiques améliorées à l'intérieur, notamment un composé thermique en métal liquide.

Le clavier rétroéclairé RVB a été amélioré pour afficher une couleur plus brillante et plus uniforme avec des effets lumineux fluides.

Ces effets s'étendent sur la ventilation arrière et peuvent être facilement contrôlés avec le logiciel PredatorSesne d'Acer, qui dispose de sa propre touche dédiée pour un accès rapide.

Le modèle 16 pouces sera disponible en Amérique du Nord en mars, à partir de 1 699,99 $ et en Europe en février, à partir de 2 399 €.

Le modèle 18 pouces sera disponible en Amérique du Nord en avril, à partir de 1 599 $ et en Europe en mars, à partir de 2 499 €.

Nitro 16 et 17

Le nouveau Nitro 16 a un écran 5 % plus grand que son prédécesseur et sera disponible en résolutions WUXGA ou WQXGA, à 165 Hz.

Il prend en charge la technologie Nvidia Advanced Optimus, qui permet aux utilisateurs de basculer entre les graphiques intégrés et le GPU dédié pour augmenter les performances de la batterie.

Le Nitro 17 offre le choix entre un écran FHD 144Hz/165Hz ou QHD 165Hz.

Les deux modèles disposent d'un rétroéclairage RVB à quatre zones sur leurs claviers et présentent des rapports écran/corps impressionnants.

Les nouveaux ordinateurs portables Nitro peuvent être configurés avec des processeurs Intel série HX de 13e génération et des graphiques Nvidia série RTX 40.

Ces derniers bénéficient également d'un composé thermique en métal liquide ainsi que de solutions de refroidissement et de flux d'air améliorées.

Le Nitro 16 sera lancé en Amérique du Nord et en Europe en mai prochain, avec un prix de départ de 1199,99 $ ou 1 499 €.

Le Nitro 17 sera également lancé en mai, à partir de 1 199,99 $ ou 1 599 €.

