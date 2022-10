Le Chromebook 516 GE d'Acer vise directement les joueurs sur ordinateur portable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les Chromebooks et les jeux ne sont pas deux choses qui vont normalement ensemble, mais cela va changer. Dites bonjour au Chromebook 516 GE d'Acer.

Cette nouvelle machine promet l'accès à plus de 1 000 jeux via le cloud gaming de Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming et Amazon Luna. Bien que ce soit le bon moment pour en verser un pour le propre Stadia de Google qui est malheureusement en train de mourir.

Voilà pour les jeux, mais qu'en est-il du matériel ? Acer affirme que le Chromebook 516 GE est alimenté par des processeurs Intel Core de 12e génération et 16 Go de RAM LPDDR4X. Un SSD PCIe NVMe de 256 Go gère le stockage, mais rappelez-vous - vous diffusez tous vos jeux en streaming, donc vous n'avez pas besoin de téraoctets sur téraoctets de stockage ici. Bienvenue dans le futur !

En outre, l'écran est doté d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d'une résolution WQXGA (2560x1600) et d'une taille de 16 pouces. Avec une gamme de couleurs sRGB de 100 %, les joueurs et les créatifs peuvent s'attendre à une reproduction parfaite des couleurs, quelle que soit leur activité.

D'autres détails méritent d'être soulignés, comme la prise en charge de la technologie audio DTS et un clavier de jeu prenant en charge la technologie anti-ghosting. Cela signifie que les entrées ultra-rapides ne devraient pas être un problème et, oui, il y a un support RGB. Ce ne serait pas un ordinateur portable de jeu sans cela, après tout.

Le Chromebook 516 GE est doté d'une multitude de ports : Acer indique que le Chromebook 516 GE est équipé d'un double port USB de type C, d'un port USB de type A et d'un port HDMI, tandis que le Bluetooth 5.2 est également disponible. Ajoutez à cela une autonomie de neuf heures pour les jeux, et vous ne pouvez pas vraiment vous tromper.

Quant aux prix, le Chromebook 516 GE d'Acer sera vendu au prix de 849 £ / 649 $ / 999 € lorsqu'il sera mis en vente. Cela se produira en octobre aux États-Unis, en Europe en décembre, et au Royaume-Uni en janvier 2023.

Écrit par Oliver Haslam. Édité par Rik Henderson.