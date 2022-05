Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Acer a annoncé de nouveaux ordinateurs portables dans ses gammes Swift et Spin, en introduisant des processeurs Intel Core de 12e génération et Windows 11 préinstallé.

L'Acer Swift 3 OLED est certifié Intel Evo et est équipé d'un écran OLED WQXGA+ de 14 pouces (d'où son nom). Il fonctionne avec un processeur Intel Core série H de 12e génération et une carte graphique Iris Xe, et peut être équipé de 16 Go de RAM LPDDR5.

Un SSD PCI2 Gen4 assure le stockage, tandis que l'autonomie de la batterie est annoncée pour une durée de 10 heures. Une charge rapide de 30 minutes peut également fournir quatre heures d'utilisation.

Le Swift 3 OLED pèse 1,4 kg et ne mesure que 17,9 mm d'épaisseur. Il est également doté d'un pavé tactile OceanGlass fabriqué à partir de déchets plastiques "issus de l'océan".

Il sera disponible à partir de juillet aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, au prix de 899,99 $ / 999 € / 1 099 £.

Le nouvel Acer Spin 5 est un ordinateur portable convertible doté d'un écran tactile WQXGA (2560 x 1600) de 14 pouces. Il peut être équipé d'un processeur Intel Core i7 de 12e génération avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage SSD.

Il y a deux ports USB-C qui prennent en charge Thunderbolt 4 pour une transmission rapide des données et de l'énergie.

Comme le Swift 3 OLED, le nouveau Spin 5 sera également disponible à partir de juillet, au prix de 1 349,99 $ / 1 399 € / 1 399 £.

Enfin, le nouvel Acer Spin 3 2-en-1 est équipé d'un écran tactile Full HD et du stylet actif d'Acer.

Là encore, le traitement Intel Core de 12e génération est à l'honneur, avec des options de stockage SSD. Il dispose également de deux ports USB-C avec Thunderbolt 4.

Les meilleures offres du Black Friday et du Cyber Monday US 2021: Sony 1000XM4, montres Garmin et plus à prix réduit Par Maggie Tillman · 19 Peut 2022

Il sera disponible à partir de juin en Europe et au Royaume-Uni, et en août aux États-Unis. Les prix commencent à 849,99 $ / 999 € / 899 £.

Écrit par Rik Henderson.