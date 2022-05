Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Acer a annoncé le rafraîchissement en 2022 de son ordinateur portable de jeu Triton 300 SE.

Disponible en modèles de 14 et 16 pouces, le plus petit des deux peut être équipé d'un écran OLED de 2560 x 1600, une première dans la gamme. Le taux de rafraîchissement est de 165 Hz, ce qui garantit la fluidité du jeu.

Comme pour le modèle 16 pouces, un écran IPS est également disponible en option. Cependant, le plus grand des deux peut être accéléré jusqu'à une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz.

Les deux nouveaux ordinateurs portables Acer Triton 300 SE peuvent être équipés d'un processeur Intel Core de 12e génération, la version 16 pouces offrant des alternatives i5 ou i7. Le plus petit modèle peut aller un peu plus loin, avec un processeur i9.

Ils sont tous dotés d'une capacité de stockage SSD pouvant atteindre 2 To et d'une mémoire LPDDR5 pouvant atteindre 16 Go.

Le 300 SE de 14 pouces est doté d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, tandis que la variante la plus grande est dotée d'une carte RTX 3070 Ti.

Le refroidissement a été amélioré sur la gamme cette année, avec l'intégration de la technologie de ventilateur Aeroblade 3D de 5ème génération, propriété d'Acer.

L'Acer Predator 300 SE 2022 de 14 pouces sera disponible aux alentours de juin ou juillet, au prix de 1 499 € / 1 599 $. Le modèle 16 pouces sera disponible entre juillet et août, au prix de 1 599 € / 1 749 $.

Écrit par Rik Henderson.