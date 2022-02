Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Acer a dévoilé des versions actualisées de ses ordinateurs portables Swift 5 et Swift 3 , avec les nouvelles puces Core de 12e génération d'Intel et les graphiques Iris Xe.

Le nouveau Swift 5 est doté d'un corps en aluminium bicolore et d'un écran 16:10 2 560 x 1 600. Il contient un processeur 12 cœurs, 16 Go de RAM LPDDR5 et 2 To de stockage SSD. Il offre également 10 heures d'autonomie et une charge rapide qui vous offre quatre heures d'utilisation à partir d'une charge de 30 minutes. Les autres fonctionnalités incluent deux ports Thunderbolt 4, deux ports USB 3.2 Gen 1 et HDMI 2.1.

Oh, et il a une webcam 1080p et un trackpad fabriqués à partir de déchets plastiques liés à l'océan. Il est également certifié Intel Evo.

Le Swift 3 a un écran 16:9 (1080p ou 1440p) dans un cadre de 14 pouces. Il dispose également d'une webcam 1080p, de 2 To d'espace SSD, d'une charge rapide de 30 minutes et d'une pléthore de ports. Acer prévoit de le sortir aux côtés du Swift 5 en juin 2022. Le Swift 5 commencera à 1 499 $, tandis que le Swift 3 commencera à 850 $ aux États-Unis. Le Swift 3 est également disponible en plusieurs couleurs.

Écrit par Maggie Tillman.