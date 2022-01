Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Acer a annoncé trois ordinateurs portables de jeu pour 2022 qui propulsent les jeux sur PC portables à un autre niveau.

Il est dirigé par l' Acer Predator Triton 500 SE, avec son GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti et son processeur Intel Core i9 de 12e génération.

Le papa de la gamme se présente également dans un design aussi confortable sur le lieu de travail que dans un espace de jeu. Il peut être spécifié avec jusqu'à 32 Go de RAM LPDDR5 à 5 200 MHz et 2 To de stockage PCIe Gen4.

Le boîtier tout en métal ne mesure que 19,9 mm à son point le plus fin, mais il dispose toujours d'une technologie de refroidissement pour l'empêcher de devenir un radiateur pendant le jeu, y compris un système à triple ventilateur.

Son écran WQXGA (2560 x 1600) mesure 16 pouces et prend en charge un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Le Predator Triton 500 SE sera disponible à partir de février en Europe centrale, au prix de 3 499 € ; Mars aux États-Unis, au prix de 2 299,99 $ ; et Q2 au Royaume-Uni, au prix de 1 999 £.

L'Acer Predator Helios 300 a également été dévoilé lors du CES 2022 dans des options de taille d'écran de 15,6 pouces et 17,3 pouces, chacun doté d'un traitement Intel Core i7 de 12e génération et de graphiques Nvidia GeForce RTX 3080.

Le modèle 15,6 pouces coûtera 1 649,99 $ / 2 299 € / 1 399 £ lorsqu'il commencera à arriver en février. Alors que le 17,3 pouces sera au prix de 1 749,99 $ / 2 399 € / 1 499 £.

Enfin, un Acer Nitro 5 arrive également en février pour l'Europe et le Royaume-Uni, en mars aux États-Unis.

Il est également disponible en versions 15,6 pouces et 17,3 pouces, qui peuvent être spécifiées avec des processeurs Intel ou AMD et jusqu'à des graphiques GeForce RTX 3070 Ti.

De nouveau disponible à partir de février (selon l'emplacement et le modèle), il sera au prix de 1 049,99 $ / 1 549 € / 799 £.