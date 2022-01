Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Acer n'est certainement pas étranger aux Chromebooks, en tant qu'entreprise qui propose de nombreuses variantes dans sa gamme, et a utilisé le CES 2022 pour révéler la mise à jour de son Chromebook Spin 513 .

Alors, qu'y a-t-il de nouveau et d'excitant dans le modèle 2022 ? L'atout clé du Spin 513 est le rapport hauteur/largeur de son écran de 13,5 pouces, qui, en tant que panneau 3:2, est beaucoup plus grand que de nombreux formats d'écran plus larges.

Acer appelle cela un panneau VertiView - nous pouvons voir ce que vous y avez fait - avec une résolution de 2256 x 1504 pour des visuels nets. Ce rapport sera particulièrement utile pour la visualisation de documents et autres, donnant à cette machine de productivité un angle attrayant.

Le 2022 Spin 513 est également le premier Chromebook à adopter le Kompanio 1380 de MediaTek , le processeur octa-core annoncé fin 2021 lors du MediaTek Summit, en tant que version haut de gamme de cette partie du marché. Ce ne sera donc pas un Chromebook en reste, avec d'autres fonctionnalités accrocheuses telles que le Wi-Fi 6, l'audio DTS et la durabilité de qualité militaire.

Top tendances technologiques de 2022 - Pocket-lint Podcast 135 Par Rik Henderson · 4 Janvier 2022

Comme le nom du produit l'indique également clairement : la charnière du Chromebook Spin 513 vous permet d'adopter facilement la forme traditionnelle d'un ordinateur portable dans des formats de tente, de tablette ou de support pour un travail plus léger lors de la présentation dans différents scénarios.

En outre, Acer a également utilisé le CES 2022 pour annoncer les mises à jour de ses modèles (non convertibles) Chromebook 315 (15,6 pouces) et Chromebook 314 (14 pouces) en ajoutant respectivement un écran antireflet et un pavé tactile OceanGlass.

L'Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H) sera mis en vente à partir d'avril 2022 en Europe, au prix de 649 €, tandis que les États-Unis verront une version ultérieure, en juin 2022, au prix de 599,99 $.