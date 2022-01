Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La durabilité n'est pas seulement une tendance à la mode, c'est une nécessité à laquelle beaucoup d'entre nous sont de plus en plus conscients. Les marques le savent aussi et cherchent à proposer des produits issus de sources plus durables qui utilisent de plus grands volumes de matériaux recyclés.

C'est sur cette base qu'Acer s'est associé avec Nat Geo pour présenter l'ordinateur portable Aspire Vero National Geographic Edition. Basée sur la gamme Aspire Vero habituelle, la version Nat Geo contient 50 % de plastique recyclé post-consommation (PCR) sur ses touches, 30 % de plastique PCR sur ses couvercles supérieur et inférieur, le cadre de l'écran et la surface de fonctionnement. Même le panneau est composé à 99 % de matériaux recyclés.

Ce qui est un bon début, mais ce n'est pas 100 % recyclé et, comme pour la production de tout produit dans n'importe quel domaine, il y a des considérations à prendre en compte pour savoir si la production est une nécessité ou non. Mais au moins, cet ordinateur portable est un peu plus ouvert à cette conversion.

L'emballage du produit, quant à lui, n'est pas seulement composé à 85 % de matériaux recyclés, il est intelligemment conçu pour servir de support pour ordinateur portable plutôt que d'aller à la poubelle. Ou vous pouvez utiliser la boîte jaune classique Nat Geo pour ranger d'autres objets afin de lui donner une seconde vie.

L'édition Nat Geo de cet Aspire Vero est par ailleurs en grande partie un écho de l'ordinateur portable existant : il a les vis standardisées pour des réparations faciles d'accès, et un processeur Intel Core de 11e génération à bord. Visuellement, cependant, le logo Nat Geo classique « carré jaune » est imprimé sur le côté du trackpad, tandis que les pieds jaune vif aident davantage cet ordinateur portable à se démarquer, et il y a même un contour de carte gravé sur le couvercle extérieur.

Non seulement accrocheur par sa conception, mais aussi émouvant.