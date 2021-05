Acer Predator Triton 500 SE contient un mini écran LED de 16 pouces

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La `` Style Edition de la série Predator Triton dAcer est de retour pour son deuxième tour, apportant un mini écran LED à la fête.

Le Predator Triton 500 SE est le modèle 16 pouces de la série - le 300 SE dorigine est le modèle 14 pouces à plus petite échelle - et non seulement augmente léchelle, mais augmente également le potentiel de puissance.

Cet écran est un panneau Mini LED - une technologie utilisée dans certains téléviseurs haut de gamme récents - qui signifie une luminosité accrue, grâce à la gamme de lumières LED littéralement miniatures derrière lécran qui lui donne plus de poids. Il a également un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Sous le capot, la 500 SE peut accueillir jusquà CPU Intel Core i9 de 11e génération et GPU Nvidia RTX 3080, ce qui en fait une puissance considérable.

Une partie du but de la série Style, cest-à-dire «SE», est de fournir une apparence plus subtile que ce qui est typique pour un ordinateur portable de style jeu. Cest pourquoi tout est comme une entreprise, habillé dargent, avec moins de logos dans votre visage, etc.

Cela dit, étant donné léclairage RVB, le bouton doverclocking Turbo et le nombre dévents - haut, bas, côtés, arrière, partout en gros - il ny a rien de totalement déguisé en ce quil sagit dune bête dordinateur portable.

Cest aussi un peu une bête dans le département des prix. Commençant au Royaume-Uni à 1999 £ (Intel Core i7 / Nvidia RTX 3070) et évoluant à 2999 £ (Intel Core i9 / Nvidia RTX 3080) , cest loption pour ceux qui sont prêts à payer le supplément pour obtenir le supplément.

Écrit par Mike Lowe.