Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Chromebook 317 dAcer comble une (très grande) lacune du marché, car il sagit du tout premier Chromebook 17 pouces à être lancé.

Bien sûr, il y a eu de nombreux ordinateurs portables à grande échelle de plusieurs fabricants au fil des ans, mais jamais sur le marché ChromeOS de Google. Ce qui marque la 317 comme une arrivée assez importante.

Le Chromebook 317 fonctionne sur des processeurs Intel Celeron (options N4500 / N6000), donc bien que ce ne soit pas lordinateur portable le plus puissant du marché, il est capable de tâches plus simples qui en feront une machine idéale et abordable pour le traitement de texte, regarder YouTube ou Netflix, et le semblable.

Ce panneau à écran tactile est la caractéristique qui se démarque clairement de cet énorme ordinateur portable. Ses 17,3 pouces sur la diagonale, bénéficiant dune résolution Full HD et dun revêtement anti-éblouissement. Les lunettes environnantes sont également assez sobres, comme vous pouvez le voir sur notre photo en haut.

Offres Amazon Prime Day 2021: voici où nous vous apporterons toutes les grandes offres Prime Day dAmazon US Par Maggie Tillman · 31 Peut 2021

Ajoutez 10 heures dautonomie de la batterie, un mélange de ports - dont deux USB-A, un USB-C et un emplacement pour carte microSD - et cet ordinateur portable à grande échelle est bien équipé pour répondre à lentrée de gamme du marché.

En plus de larrivée du 317, Acer a également actualisé ses appareils Chromebook 514 et Chromebook Spin 713 avec les derniers processeurs Intel Core i de 11e génération - si vous recherchez quelque chose de plus performant (avec, inévitablement, des prix demandés plus élevés).

Le Chromebook 317 dAcer sera disponible en modèle de 64 Go pour seulement 349 £, ou en variante de 128 Go pour 399 £ . Pour ce bien immobilier à écran, cest un peu une bonne affaire.

Écrit par Mike Lowe.