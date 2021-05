Acer met à jour les ordinateurs portables de jeu Predator Triton 300, Predator Helios 300 et Nitro 5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Acer est le dernier à annoncer quil a mis à jour plusieurs ordinateurs portables de jeu avec les derniers processeurs haut de gamme Tiger Lake H de 11e génération dIntel.

Predator Triton 300, Predator Helios 300 et Nitro 5 seront livrés avec les nouvelles puces en plus des GPU Nvidia GeForce RTX 30 Series, y compris les GeForce RTX 3050 et GeForce RTX 3050 Ti.

Le Predator Triton 300 de 19,9 mm dépaisseur propose désormais des écrans Full HD 360 Hz ou 165 Hz QHD et des puces Intel pouvant atteindre des vitesses turbo de 4,6 GHz.

Le clavier a été équipé de 4 zones RVB et de capuchons de forme concave transparents sur les touches WASD. Il est également livré avec une clé Turbo pour un overclocking instantané et une clé PredatorSense qui ouvre lapplication utilitaire personnalisée de Predator pour la personnalisation ou loverclocking.

Comme lHelios 300, il est équipé du ventilateur AeroBlade 3D de 5e génération dAcer, doté de 89 lames ultra-minces entièrement métalliques.

Quant au Nitro 5, il est désormais livré avec un écran QHD jusquà 165 Hz et jusquà 1 To de stockage SSD Raid 0. Il utilise un GPU Nvdia GeForce RTX 3050. Une paire demplacements SSD M.2 PCIe / SATA offre des options de disque dur jusquà 1 To Raid 0 ou 2 To.

Comme vous vous en doutez, ces ordinateurs portables disposent à la fois de ports USB 3.2 / 3.1 et USB-C pour prendre en charge Thunderbolt 4. Il existe également une prise en charge de la toute dernière norme sans fil Wi-Fi 6E ainsi que du stockage ultra-rapide PCIe Gen 4. Jusquà 32 Go de mémoire sont disponibles et diverses options de stockage.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Écrit par Dan Grabham.