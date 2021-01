Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cest le CES 2021 et Acer utilise le salon technologique virtuel pour lancer des mises à jour dans sa gamme dordinateurs portables de jeu: il y a le tout nouveau Predator Triton 300 SE et une mise à jour de la série abordable Nitro 5 (aux formats 15,6 et 17,3 pouces) .

Les ordinateurs portables de jeu sont une grosse affaire, mais pas seulement pour les joueurs en soi. Cest pourquoi nous voyons un nombre croissant dappareils ciblant les créatifs et les joueurs occasionnels; ceux qui voudront peut-être utiliser un ordinateur portable plus discret pour les affaires sont le jour, alors allez-y pour un spectacle de lumière du clavier RVB et une session de jeu dans la soirée.

Cest là que le Triton 300 SE entre en scène. Cest une toute nouvelle idée pour la ligne Predator dAcer, car en un coup dœil, elle na pas vraiment lair du tout Predator. Il est discret, toute la finition argentée subtile et met en lumière les logos et autres. Mais avec beaucoup daérations de refroidissement et un écran de 14 pouces à taux de rafraîchissement de 144 Hz - la première fois quun panneau aussi petit en fait un ordinateur portable Predator - cela signifie des affaires.

Nous avons mis la main sur lordinateur portable avant le lancement, consultez nos premières réflexions et nos photos pratiques ci-dessous:

La prochaine étape est la mise à jour 2021 de la gamme Nitro 5, apportant pour la première fois loption des processeurs AMD Ryzen série 5000. Cela représente un changement radical dans la direction que prend le marché.

Au-delà de cela, le Nitro 5 apporte des modifications de conception subtiles, ainsi que de nombreuses options de technologie décran - vous pouvez choisir la Full HD à 144 Hz ou 360 Hz, ou un panneau QHD à 165 Hz à la place.

Le Nitro 5 a toujours été vers le milieu / entrée de gamme du marché des ordinateurs portables de jeu, alors spécifiez-le et vous constaterez peut-être que le prix demandé grimpe, mais il ne perd pas lâme de son intention: rendre le jeu abordable.

Comme le Predator, nous avons également pu échantillonner le Nitro 5 de 17,3 pouces avant sa révélation, alors jetez un œil à nos pensées et à nos images ci-dessous:

L Acer Nitro 5 sera disponible en Amérique du Nord à partir de février, à partir de 749,99 $ ; en Europe à partir de février à partir de 1 299 €; et en Chine à partir de janvier à partir de 6 499 ¥.

Écrit par Mike Lowe.