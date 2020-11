Économisez jusquà 300 £ sur ces impressionnants moniteurs de jeu Acer Predator

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous attendez une bonne affaire sur un moniteur de jeu génial, alors il y a de bonnes nouvelles car les offres du Black Friday incluent actuellement de belles économies. Ces économies comprennent également jusquà 300 £ de réduction, donc il ne faut pas les renifler.

La gamme Predator dAcer comprend des écrans ultra-rapides certifiés HDR avec des temps de réponse astucieux, des taux de rafraîchissement rapides et une compatibilité G-Sync. Que vous recherchiez un grand écran ultra-large ou un écran 16: 9 standard, il y a quelque chose pour vous.

• Moniteur de jeu Acer Predator X34P 34 pouces WQHD Curved 1900R - économisez 300 £, était de 999,99 £, maintenant 699,99 £: Ce moniteur de jeu ultra-large comprend une courbe 1900R enveloppante et quelques spécifications intéressantes avec compatibilité G-Sync, taux de rafraîchissement de 100 Hz et plus . Maintenant pour un prix avantageux .

• Moniteur de jeu Acer Predator Z35P 35 pouces WQHD Curved 1800R - économisez 290 £, était de 899,99 £, maintenant 609,99 £: Ce panneau est un pouce plus grand mais a des spécifications et une réduction tout aussi impressionnantes. Cest un écran LED avec une configuration de 1400p et un rapport daspect 21: 9 pour des vues ultra-larges magnifiques. Voir cette offre sur Amazon .

• Moniteur de jeu FHD 24,5 pouces Acer Predator XN253QXbmiprzx - économisez 215 £, était de 599,99 £, maintenant 384,99 £: Si vous nêtes pas dans le jeu ultra-large et préférez avoir quelque chose de petit mais incroyablement rapide, alors cest laffaire pour vous. Il sagit dun moniteur 24 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 MS. Parfait pour les joueurs sérieux. Voir cette offre sur Amazon

• Moniteur de jeu FHD 27 pouces Acer Predator XB273Pbmiprzx - économisez 101 £, était de 499,99 £, maintenant 398,99 £: Une autre réduction décente sur un moniteur 16: 9 tout aussi impressionnant qui vaut la peine dêtre envisagée. Voir cette offre sur Amazon

Écrit par Adrian Willings.