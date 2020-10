Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de sa prochaine conférence mondiale à Acer , qui sest tenue le 21 octobre 2020, Acer a annoncé un tas de goodies, allant des ordinateurs portables à un haut-parleur intelligent, et des moniteurs à un traducteur en jeu. Voici notre sélection des plus remarquables.

Tout dabord, le plus gros titre de la conférence: Porsche Design collabore avec Acer sur le Book RS. Lordinateur portable recouvert de fibre de carbone est définitivement accrocheur, montrant un tout autre côté dAcer. Nous devons également jouer avec lordinateur portable avant son annonce, alors jetez un œil à ce que nous en pensons ci-dessous.

Lautre version notable - enfin, à paraître, car elle est prévue pour le premier trimestre de 2021 - est lAcer Chromebook Spin 513. Nous savons, nous savons, cest un Chromebook et cela ne semble pas trop excitant, non? Faux! Pour celui-ci est livré avec la plate-forme de calcul Snapdragon 7c de Qualcomm, ce qui signifie une longue durée de vie de la batterie - jusquà 14 heures - et même une connectivité 4G LTE si vous choisissez loption.

Contrairement aux machines Windows, où les chipsets de Qualcomm se sont battus contre Windows, placer cette plate-forme dans un Chromebook est tout à fait logique. Encore une fois, nous avons pu voir le Spin 513 avant sa révélation, alors suivez le lien ci-dessous pour en voir plus.

Ailleurs dans la gamme, cétait un festival Intel, avec de nouveaux modèles Swift 3x, Spin 5 et Spin 3 offrant la dernière configuration de 11e génération Tiger Lake. Le Swift 3x est même livré avec des graphiques discrets Intel Iris Xe Max - une solution Intel dont la société nest pas autorisée à parler pour le moment, mais dont nous nous attendons à en savoir plus avant la sortie doctobre 2020.

Ces séries Swift et Spin - portables et convertibles traditionnels, respectivement - continuent de mettre à jour la gamme de produits de longue date dAcer avec les dernières options de chipset et de vitesse.

En outre, Acer a annoncé un haut-parleur intelligent Halo, cherchant à faire sa marque dans lespace des haut-parleurs intelligents pour la maison. Ce nest pas quelque chose que nous devons prévisualiser avant lannonce, il sera donc intéressant de voir comment ce produit se vend. On dit quil a un son à 360 degrés, mais ne sera pas lancé avant janvier 2021.

Écrit par Mike Lowe.