(Pocket-lint) - Amazon Prime Day touche peut-être à sa fin, mais il reste encore du temps pour agir sur cet accord exceptionnel avec Acer, qui voit le Chromebook Spin 13 disponible pour 599,99 £ .

Étant donné que vous ne pouvez généralement obtenir le CP713-1WN (pour lui donner son titre à couper le souffle) que pour un prix relativement élevé de 849,99 £, cette économie de 250 £ est un énorme coup dÉtat pour les membres dAmazon Prime au Royaume-Uni, ainsi que pour ceux qui cherchent à utiliser un essai gratuit Prime à leur avantage.

Cela vous permet non seulement de vous débarrasser de lordinateur portable rouillé et à peine fonctionnel que vous utilisez pour travailler à domicile depuis six mois, mais cela vous permet de le faire avec style. Avec ce modèle, vous obtenez également dexcellentes spécifications: un processeur Intel Core i5-8250U, 8 Go de RAM, 128 Go eMMC et un stylet Wacom, tandis que Chrome OS fonctionne sur lécran tactile Full HD de 13,5 pouces.

En termes simples, pour ceux qui recherchent un appareil petit avec une bonne autonomie de la batterie, des tonnes de ports et la polyvalence dun design 2-en-1, cest un excellent choix - et cest encore plus vrai avec la réduction de prix.

Et bien quil existe de nombreuses offres sur les ordinateurs portables pour Amazon Prime Day , cela représente lune des très rares options de Chromebook que nous ayons repérées, et nous ne savons pas avec certitude quelle sera répliquée pour le Black Friday.

Prime Day est la vente annuelle dAmazon, exclusive aux membres Prime qui sabonnent à Amazon Prime. Cette année, les membres Prime aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays du monde peuvent avoir accès à des milliers de réductions sur Amazon du 13 octobre au 14 octobre. Pocket-lint met en lumière toutes les meilleures offres pour les membres Prime américains et britanniques dans les rafles suivantes:

Nous avons également un guide sur les astuces, astuces et hacks dachat dAmazon ici .

