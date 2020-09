Le super Spin 7 dAcer est livré avec le Snapdragon 8cx gen 2 de Qualcomm pour lintelligence 5G

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Acer est le premier fabricant dordinateurs portables à annoncer un ordinateur portable Windows 10 Pro à tout faire, basé sur le dernier matériel de Qualcomm.

LAcer Spin 7, mince et léger, de 1,4 kg, est basé sur le matériel Qualcomm 8cx gen 2, moins nommé, qui combine les derniers processeurs et graphiques basés sur Arm avec un modem 5G.

Les spécifications remarquables de la plate-forme sont que Qualcomm revendique une amélioration des performances de 18% par rapport à lIntel Core i5 de lannée dernière, tandis que lordinateur portable peut piloter deux écrans 4K via USB-C. Il prolonge également la promesse dune autonomie dune journée et, en effet, le Spin 7 offre jusquà 24 heures, ce qui est assez incroyable.

Comme on peut sy attendre dun «Spin», le Spin 7 est un cabriolet avec une charnière à 360 degrés. Il ne mesure que 15,6 mm dépaisseur avec un châssis en alliage de magnésium et un écran tactile Full HD qui couvre 100% de la gamme sRGB et est recouvert dune couche de verre Corning Gorilla Glass pour plus de résistance.

Un capteur dempreintes digitales signifie quil y a une connexion facile avec Windows Hello tandis quil y a un Acer Active Stylus rechargeable dockable basé sur la technologie Wacom avec 4096 niveaux de sensibilité à la pression pour offrir une expérience décriture ou desquisse authentique.

Surtout, le modem X55 5G prend en charge les fréquences sous-6Ghz et mmWave 5G, ce qui signifie quil est également à lépreuve du temps.

Écrit par Dan Grabham.