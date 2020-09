Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Acer a mis à jour sa série Swift avec trois modèles de deux nouveaux ordinateurs portables: Acer Swift 5 (SF514-55) et Swift 3 (SF313-53 et SF314-59). Ils sont livrés avec les nouveaux processeurs Intel Core de 11e génération et font partie de la plate - forme Intel Evo , une nouvelle image de marque du projet Athena .

LAcer Swift 5 est fin et léger avec un ratio écran / corps de 90%. Il offre 17 heures dautonomie avec une charge rapide. Après seulement 30 minutes de charge, vous pouvez prétendument obtenir quatre heures dutilisation. Lordinateur portable peut être équipé de processeurs i5 ou i7 et dispose dun écran 14 pouces 1080p recouvert de verre Corning Gorilla Glass «antimicrobien» qui offre une luminosité de 340 nits et couvre 100% de la gamme de couleurs sRGB.

Emballé à lintérieur, vous obtenez les graphiques Iris Xe dIntel. Malgré toute cette technologie, le Swift 5 ne pèse que 1,03 kg (2,29 livres).

Le Swift 3 dAcer peut également être équipé du processeur Intel Core i7 de 11e génération ou du processeur Core i5. Mais alors que le Swift 5 nest disponible quen une seule taille, le Swift 3 est disponible en 13 pouces ou 14 pouces. Le modèle 13 pouces dispose dun écran 2K. Le modèle 14 pouces dispose dun écran Full HD 1080p.

Le modèle 13 pouces 2K du Swift 3 dispose dun écran au format 3: 2 plus grand, qui couvre 100% de la gamme de couleurs sRGB et peut atteindre 400 nits de luminosité. Il pèse 1,19 kg (2,62 livres) et 15,9 mm dépaisseur. Quant au modèle 14 pouces du Swift 3, il a également des lunettes minces, ce qui lui confère un rapport écran / corps de 82,73%. Il pèse 1,2 kg (2,65 livres) et mesure 0,63 pouces (15,59 mm) dépaisseur.

Les deux disposent dun châssis entièrement métallique avec des claviers rétroéclairés, la prise en charge des connexions Windows Hello avec un lecteur dempreintes digitales et jusquà 16 Go de RAM LPDDR4X. Les Swift 5 et Swift 3 devraient être lancés en novembre. Le Swift 5 débutera à 1000 $, tandis que le Swift 3 débutera à 700 $ pour le modèle 14 pouces.

Le Swift 3 de 13 pouces débutera à 800 $.

Écrit par Maggie Tillman.