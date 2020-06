Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

LAcer Predator Orion 9000 a toujours été un puissant PC de jeu, mais dans sa version 2020, il fait monter les enchères en termes de puissance et de visuels.

Comme vous pouvez le voir sur nos photos, le dernier Orion 9000 a un côté entièrement transparent afin que vous puissiez vérifier les composants internes de cette tour de PC de jeu robuste. Un porte-parole dAcer a déclaré quil "donne vie à ce qui se trouve à lintérieur" lorsque nous avons eu un aperçu de la configuration avant sa révélation officielle dAcer GPC .

Vous voudrez bien sûr savoir quelles sont les caractéristiques principales de lOrion 9000, alors voici un résumé:

Prise en charge de jusquà 2 GPU Nvidia GeForce RTX 2080Ti

Jusquau processeur Intel Core i9 Extreme de 10e génération

Prise en charge de jusquà 128 Go de RAM

Radiateur Cooler Master

3x fans de Frostblade

Disque dur remplaçable à chaud

Vous pouvez spécifier lOrion 9000 à votre guise - mais vous aurez besoin de plusieurs milliers pour obtenir une configuration haut de gamme (le prix exact est TBC, mais il se situe dans la région de 6 000 £ / €). Vous pouvez exécuter deux GPU Nvidia GeForce RTX 2080Ti aux côtés dun processeur Intel Core i9 Extreme et de 128 Go de RAM.

Toute cette puissance causera évidemment de la chaleur, cest là que la configuration du ventilateur Triple Predator Frostblade entre en jeu. Le processeur est également entouré du radiateur Cooler Master dAcer pour aider à garder les choses au frais et, surtout, silencieuses.

Contrairement aux ordinateurs portables de jeu, les tours dédiées ont beaucoup plus despace pour la circulation de lair et le refroidissement afin de rester silencieux - cest exactement ce que promet lOrion 9000. Vous en serez reconnaissant en appuyant sur le bouton Turbo pour obtenir loverclocking du processeur pour les sessions de jeu hardcore.

Ailleurs, il y a le contrôle déclairage RVB, un support pour casque qui sort à lavant, ainsi quune baie de disque dur remplaçable à chaud - vous pouvez littéralement retirer un lecteur pour le remplacer par un autre - et même un lecteur optique (vous vous en souvenez?). Cependant, ces panneaux en plastique à lavant devraient vraiment être en métal - leur construction actuelle est un peu fragile compte tenu du prix haut de gamme.

En tant que machine de jeu, lAcer Predator Orion 9000 a beaucoup à sémerveiller - en particulier ce côté vitré qui permet la visualisation interne de tous ces goodies. Cest le plus beau que cette série ait jamais été - et le plus puissant aussi. Oh, et il vient avec les roues incluses, si vous attrapez notre dérive ...