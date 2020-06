Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Cest au printemps 2019 quAcer a dévoilé sa gamme ConceptD, destinée aux créatifs visuels. Certains de ces produits - tels que le bureau 700 (photo ci-dessus, à gauche) - sont conçus pour être des machines super puissantes pour les graphistes haut de gamme travaillant dans des environnements 3D.

Maintenant, il y a un nouveau - et, franchement, plus mignon - face à la gamme: lAcer ConceptD 100. Cette mini tour de bureau sadresse moins aux créatifs 3D hardcore et plus aux concepteurs 2D qui ne veulent pas dune grande tour énorme dans leur ( probablement aussi peu) despace studio.

Alors que le ConceptD 700 peut être configuré avec des processeurs Intel Xeon - qui sont extrêmement puissants et extrêmement chers aussi - le ConceptD 100 abaisse un peu ce plafond haut de gamme, offrant des processeurs Intel Core i de 9e génération et des GPU Nvidia GeForce Quadro. Il existe également un stockage SSD ultra-rapide jusquà 256 Go et jusquà 32 Go de RAM (DDR4) pour compléter la spécification de base.

Les créatifs seront également ravis de voir les ports daccès facile sur le devant. Un USB-A pleine taille se trouve à côté dun port USB-C, un emplacement pour carte SD pleine taille (toujours un élément essentiel pour de nombreux photographes) et deux prises micro et casque 3,5 mm.

Les ordinateurs portables ne sont certainement pas pour tout le monde, surtout si vous avez besoin dun écran aux couleurs précises pour votre travail. Dans de tels cas, un PC dédié tel que le ConceptD 100 montre certainement sa valeur. Il est également très calme - 40 dB, selon Acer, ce qui équivaut à une salle de bibliothèque - et semble plutôt attrayant habillé de blanc avec sa façade grise aussi.

Il ny a pas encore de mot sur les prix ou la disponibilité. Mais après une distribution limitée depuis son début en 2019, nous soupçonnons que ce modèle - ainsi que le ConceptD 3 Ezel également annoncé - étendra la sous-marque dAcer sur des marchés plus larges.