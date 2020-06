Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La version 2020 de lAcer Nitro 5 a été améliorée de plusieurs façons, y compris des fonctions thermiques améliorées et des options décran de rafraîchissement rapide.

Acer a encore une fois apparemment conçu un ordinateur portable de jeu abordable avec des spécifications assez décentes.

Le Nitro 5 est disponible dans des variantes qui incluent les options de carte graphique GeForce RTX ou GTX de Nvidia, y compris les GPU RTX 2060 ou GTX 1650Ti ou 1650.

Il propose également des options de stockage qui incluent jusquà deux SSD M.2 NVMe PCle pour un démarrage rapide et des charges de jeu. Ajoutez à cela jusquà 32 Go de RAM avec des emplacements pouvant être mis à niveau par lutilisateur, Intel Wi-Fi 6 et Killer Ethernet E2600 et vous avez un package de jeu assez intéressant.

Le plaisir ne sarrête pas là, car Acer dit quil a amélioré "considérablement" les visuels du modèle de cette année. Avec un écran IPS FullHD de 15,6 pouces disponible avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou 144 Hz et un temps de réponse de 3 ms.

Un refroidissement amélioré est également conçu pour maximiser les performances, même lorsque vous jouez à des jeux difficiles. Le Nitro 5 dispose dun système de refroidissement à double ventilateur et place intelligemment la ventilation qui offre 25% de meilleures performances par rapport au modèle de lannée dernière.

Le portable de jeu Acer Nitro 5 est disponible à lachat dès maintenant, avec des prix à partir de 649 £.

Nous sommes en train de revoir le modèle de cette année, alors revenez nous voir bientôt.