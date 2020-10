Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Chaque année, Acer a un calendrier de lancement à deux volets: au printemps, il se rend à New York pour sa conférence de presse mondiale annuelle (GPC); puis à la fin de lété, il utilise le salon technologique IFA, à Berlin, pour annoncer ses produits à venir.

De toute évidence, 2020 étant lannée quil est, le GPC 2020 est devenu un événement en direct uniquement en ligne. Voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder.

Pour 2020, lévénement aura lieu le 23 juin. Voici les heures locales pour un public international:

14h00 BST (Royaume-Uni)

15h00 CEST (Europe)

09h00 HAE (côte est des États-Unis)

06h00 PDT (côte ouest des États-Unis)

22h00 SGT (Singapour / HK / Taïwan)

Acer a révélé une variété de façons de regarder. Vous pouvez visionner la vidéo YouTube (haut de page intégré) , la regarder sur Facebook ou vous rendre sur le site Web dédié aux événements dAcer .

Vous pouvez regarder toute laction en temps réel alors que le PDG dAcer, Jason Chen, monte sur scène pour annoncer ce qui, comme on lappelle, arrivera Next chez Acer - pour cette année et au-delà.

Nous serons à lécoute pour voir en quoi consiste laction et vous présenter les nouvelles sur le site.

Écrit par Mike Lowe. Édité par Adrian Willings.