(Pocket-lint) - Cette année a été une année exceptionnelle pour les ordinateurs portables, avec l'arrivée sur le marché de modèles vraiment uniques, ainsi que des améliorations significatives des performances dans tous les domaines.

Il est toujours difficile de faire un choix lorsqu'il s'agit de désigner un favori, et cette année, c'est plus vrai que jamais. Nous avons vu des modèles qui repoussent les limites avec des écrans pliables, des designs convertibles intelligents et des Chromebooks de plus en plus haut de gamme, qui ont tous fait forte impression.

En fin de compte, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant aux EE Pocket-lint Awards 2022, et il est facile de voir comment ce mélange de beauté, de portabilité et de praticité a obtenu notre première place.

Ordinateur portable de l'année : Apple MacBook Air (M2, 2022)

Le MacBook Air (M2) est un ordinateur portable qui a tout bon, ce qui en fait un excellent choix pour la majorité des gens. Il présente un design de pointe, associé à des performances et à une autonomie qui n'ont rien à envier à celles des meilleurs.

De plus, il est proposé à un prix raisonnable et son design fin et léger ne vous pèsera pas lorsque vous serez en déplacement. Quels que soient vos besoins, il y a de fortes chances que le MacBook Air puisse y répondre facilement.

Avec des bords plus fins sur l'écran, le modèle 2022 semble beaucoup plus moderne, tandis que le châssis bénéficie d'une réduction de volume de 20 %. Cependant, ne pensez pas que cette réduction de taille soit synonyme de performances moindres, le silicium M2 offre un traitement jusqu'à 18 % plus rapide, ainsi que des graphismes jusqu'à 35 % plus rapides, c'est une petite centrale électrique.

Hautement recommandé : Dell XPS 13 Plus

Il n'a peut-être pas atteint notre première place, mais le Dell XPS 13 Plus est l'un des ordinateurs portables les plus intéressants de l'année. Dell a jeté les règles par la fenêtre avec sa nouvelle conception audacieuse, et le résultat est un ultraportable magnifique et futuriste qui ne manquera pas de faire tourner les têtes.

Comme pour tous les modèles XPS 13, vous bénéficiez d'une grande puissance, d'un châssis compact et portable et d'un superbe écran presque sans lunette. Cette fois-ci, cependant, il y a un trackpad invisible avec un retour haptique de nouvelle génération, et c'est un plaisir à utiliser.

Le clavier est également remarquable, avec des touches spacieuses et une conception sans treillis, il s'étend sur toute la largeur du châssis pour offrir une expérience de frappe sans compromis sur ce qui serait normalement un châssis étroit. La rangée de fonctions et les commandes multimédias sont également dotées d'un panneau tactile rétroéclairé innovant. Si vous voulez une machine qui semble venir du futur, c'est le modèle qu'il vous faut.

Les meilleurs parmi les autres

Bien sûr, ce ne sont pas les seuls ordinateurs portables exceptionnels de l'année. La concurrence était forte dans le reste du peloton, également. L'Acer Swift 5 nous a impressionnés par ses détails luxueux et ses brillantes performances. Le MacBook Pro M2 nous a montré comment le dernier silicium d'Apple peut déployer ses muscles avec le bon refroidissement. Le Lenovo Yoga Slim 7i Pro X a brouillé les pistes entre ultrabook performant et machine de jeu légère. Et enfin, le LG Gram 16 nous a offert le summum de la praticité, avec un écran massif, une grande puissance et un châssis étonnamment léger.

Que sont les Pocket-lint Awards ?

Les EE Pocket-lint Awards ont lieu chaque année pour célébrer le meilleur de la technologie des 12 derniers mois. Les produits doivent faire l'objet d'un examen complet par l'équipe de Pocket-lint pour être pris en considération pour les prix, le jugement ayant lieu vers la fin de l'année. Par le biais d'un processus de sélection et de présélection, le jury d'experts évalue les appareils pour désigner le grand gagnant et un deuxième lauréat hautement recommandé.

Les Pocket-lint Awards ont été décernés pour la 19e fois en 2022.

Écrit par Luke Baker. Édité par Chris Hall.