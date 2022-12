EE Pocket-lint Awards 2022 : Ordinateur portable de jeu de l'année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - De nombreux ordinateurs portables de jeu intéressants ont été mis sur le marché au cours des deux dernières années. Ils sont dotés du matériel le plus récent, notamment de spécifications puissantes et d'écrans à taux de rafraîchissement élevé, ce qui permet d'obtenir des images agréables à l'œil pour les jeux les plus récents.

Nous avons vu une large sélection de machines, des plus minces, petites et portables aux machines dotées d'un éclairage RVB et de panneaux arrière personnalisables.

Les lauréats des EE Pocket-lint Awards ont été annoncés et voici les ordinateurs portables de jeu qui ont volé notre cœur en 2022.

Ordinateur portable de jeu de l'année : Asus ROG Zephyrus S17

La gamme d'ordinateurs portables de jeu Zephyrus a toujours été un concurrent sérieux pour les meilleurs ordinateurs portables, avec non seulement des spécifications haut de gamme mais aussi des caractéristiques intéressantes.

Cet Asus ROG Zephyrus S17 n'est pas différent avec un clavier inclinable pour un refroidissement optimisé, un clavier optique-mécanique pour une expérience de jeu précise et un écran avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour des visuels de jeu époustouflants.

Avec sa puissance combinée à un design époustouflant, le Zephyrus S17 est un vrai gagnant. Il offre tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'un ordinateur portable de jeu haut de gamme et plus encore.

Hautement recommandé : Asus ROG Flow X13

Asus n'a pas seulement remporté la première place, mais a également été recommandé par nos soins. Il n'est pas aussi grand, mais ne vous laissez pas tromper par sa taille, c'est toujours une excellente machine de jeu.

Le Flow X13 est un ordinateur portable ultraportable de 13 pouces, de type 2-en-1, facile à prendre en main et à emporter, mais qui peut également être acheté à la maison et connecté au GPU externe XG Mobile pour une augmentation significative des performances de jeu.

En fait, il remplit toutes les conditions en termes de productivité et de performances de jeu, mais dans un boîtier compact qui peut aussi être facilement connecté à un écran de jeu plus grand ou à un casque VR.

Les meilleurs parmi les autres

Si Asus a dominé notre catégorie d'ordinateurs portables de jeu, ce ne sont certainement pas les seules machines que nous avons essayées et que nous recommanderions.

L'Acer Helios Predator 500 est une grosse bête à plus d'un titre, avec des spécifications sérieuses et des capacités d'overclocking qui le rendent intéressant à considérer.

Quant au Dell Alienware X17 R2, il allie le style et les performances que l'on attend d'un ordinateur Alienware à un écran de 17,3 pouces lumineux et coloré qui en fait un plaisir de jeu.

Le HP Omen 16 est un ordinateur portable de jeu polyvalent qui impressionne même par son design discret et son esthétique sobre. Il s'agit d'une machine d'apparence plus mature, idéale pour ceux qui veulent un ordinateur portable pour jouer et travailler sans trop d'efforts.

Le dernier mais non le moindre est le Lenovo Legion Slim 7i Gen 7, qui, comme son nom l'indique, est un ordinateur portable parfaitement fin. Il est à la fois parfaitement portable et performant.

Que sont les Pocket-lint Awards ?

Les EE Pocket-lint Awards ont lieu chaque année pour célébrer le meilleur de la technologie des 12 derniers mois. Les produits doivent faire l'objet d'un examen complet par l'équipe de Pocket-lint pour être pris en considération pour les prix, le jugement ayant lieu vers la fin de l'année. Par le biais d'un processus de sélection et de présélection, le jury d'experts évalue les appareils pour désigner le grand gagnant et un deuxième lauréat hautement recommandé.

Les Pocket-lint Awards ont été décernés pour la 19e fois en 2022.

Écrit par Adrian Willings. Édité par Chris Hall.