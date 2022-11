Pourquoi mon ordinateur est-il si lent ? Conseils pour améliorer les performances de votre PC

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous utilisez un PC depuis un certain temps, vous pouvez constater qu'il ralentit et ne fonctionne plus comme avant. Au fil du temps, votre ordinateur peut être encombré de fichiers, d'applications et autres. Cependant, vous n'avez pas nécessairement besoin d'une nouvelle machine, il existe des moyens d'améliorer les performances assez facilement.

Nous sommes là pour vous aider en vous donnant quelques conseils et astuces pour accélérer votre ordinateur et soulager votre peine. Nous avons déjà écrit sur la façon d'optimiser votre PC pour les jeux, mais pour une utilisation quotidienne, il y a certaines choses que vous pouvez faire aussi.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ajustez vos paramètres de démarrage

Le nombre d'applications installées sur votre PC augmente naturellement avec le temps. Cela peut avoir un effet d'entraînement car un grand nombre de ces applications essaieront de s'exécuter au démarrage.

Ainsi, lorsque votre PC se charge dans Windows, toutes ces applications tentent de se charger, ce qui non seulement allonge le processus de démarrage, mais peut également monopoliser les ressources du système une fois que vous êtes dans Windows.

Qu'est-ce que Nvidia Advanced Optimus et comment peut-il économiser la batterie de votre ordinateur portable ? Par Pocket-lint International Promotion · 10 Peut 2022 Cette petite solution géniale de Nvidia peut avoir un impact très important sur votre ordinateur portable de jeu.

Un moyen simple de contrer ce phénomène consiste à modifier les paramètres de démarrage.

Cliquez sur CTRL+SHIFT+ESC sur votre clavier pour lancer le Gestionnaire des tâches.

Une fois le Gestionnaire des tâches ouvert, trouvez l'onglet Démarrage.

Parcourez la liste des applications et recherchez celles que vous n'utilisez pas régulièrement.

Faites un clic droit sur les applications incriminées et cliquez sur désactiver.

Sous Windows 11, vous pouvez également accéder à ces paramètres en cliquant sur le bouton Démarrer et en recherchant les applications de démarrage. Cliquez sur ce paramètre système et vous pouvez ensuite activer ou désactiver les applications.

Cela empêchera ces programmes de se charger à chaque fois que Windows démarre, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les utiliser si et quand vous en avez besoin. Cliquez pour ouvrir les applications normalement si vous en avez besoin et elles fonctionneront parfaitement bien.

Oui, c'est un cliché, mais cela fait aussi une différence. Si vous trouvez que votre ordinateur fonctionne lentement, essayez de l'éteindre et de le rallumer. Si vous le laissez régulièrement allumé sans l'éteindre, il est probable que la mémoire soit encombrée.

Le simple fait d'éteindre l'appareil pendant un certain temps avant d'essayer de l'utiliser à nouveau peut faire une différence surprenante au niveau des performances.

Mettez fin aux applications qui nuisent aux performances

Une autre source de vos problèmes pourrait bien être certaines applications qui monopolisent les ressources du système et la puissance de traitement. Google Chrome est réputé pour utiliser beaucoup de RAM, mais vous découvrirez peut-être que d'autres applications que vous utilisez accaparent votre ordinateur.

Une façon d'y remédier est de les quitter tout simplement. Cependant, fermer une application peut ne pas suffire, car parfois, même lorsqu'elles sont fermées, les applications continuent de fonctionner en arrière-plan.

L'activité en arrière-plan ralentira votre PC, surtout si votre système est déjà limité par la quantité d'espace de stockage, la capacité de votre RAM ou simplement par des composants vieillissants.

Lorsque vous ouvrez le Gestionnaire des tâches, prêtez attention aux processus de chaque application et à la quantité de chacun des éléments qu'elle utilise. Chrome peut utiliser beaucoup de RAM, mais d'autres applications peuvent avoir un impact sur l'utilisation du CPU ou de votre GPU. Si vous voyez qu'une application utilise un pourcentage élevé de l'une des parties de votre PC, faites un clic droit sur celle-ci et cliquez pour mettre fin à la tâche.

Appuyez sur CTRL+SHIFT+ESC pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.

Cliquez sur l'application que vous souhaitez supprimer.

Faites un clic droit et recherchez l'option "terminer la tâche".

Cliquez sur cette option pour arrêter la tâche et forcer la fermeture de l'application.

Si cela ne fonctionne pas, faites un nouveau clic droit et cliquez sur "Aller aux détails".

Ensuite, faites un nouveau clic droit sur l'application et cliquez sur "Terminer le processus".

Vous verrez alors un avertissement indiquant que cela fermera tout.

Cliquez pour confirmer

Réinstallation ou réinitialisation de Windows

Cela peut sembler une solution radicale, mais l'une des façons de remettre votre PC en état de marche est de réinitialiser ou de réinstaller Windows.

Une nouvelle installation de Windows permet de résoudre la plupart des problèmes qui peuvent ralentir l'ordinateur. Elle efface les applications dont vous n'avez pas besoin, supprime les fichiers problématiques et libère de la mémoire. C'est une opération radicale, car vous devrez sauvegarder tout ce qui est important, réinstaller les applications dont vous avez réellement besoin ou que vous voulez utiliser, etc. Toutefois, cette mesure peut être utile.

Vous pouvez prendre la mesure radicale de formater votre disque Windows et de réinstaller Windows à partir d'une clé USB ou simplement réinitialiser Windows via les options standard. Nous avons déjà écrit sur la façon de procéder et c'est assez simple.

Améliorez votre stockage

Évidemment, une autre façon d'accélérer votre PC est de mettre à niveau vos composants. Nous avons déjà écrit sur les composants que vous devriez envisager de mettre à niveau pour améliorer les performances. L'un d'entre eux est votre stockage.

Les derniers disques NVMe contribuent à l'accélération d'un PC en vous offrant des vitesses de chargement plus élevées, notamment des transferts de fichiers plus rapides, des temps de démarrage Windows plus courts, etc.

Vous aurez besoin d'une carte mère relativement récente pour en tirer le meilleur parti, car elle devra fonctionner avec les disques M.2 NVMe. Si vous avez acheté votre machine au cours des dernières années, c'est peut-être le cas. L'achat d'un de ces disques, puis le clonage et le transfert de Windows sur ce disque et l'abandon du stockage traditionnel sur disque dur ou sur disque SSD peuvent faire une grande différence.

Mettez à jour vos pilotes

Rester au courant des mises à jour des pilotes et des micrologiciels est une partie importante de la maintenance d'un PC. Nous vous recommandons d'exécuter régulièrement la mise à jour de Windows et de vérifier les mises à jour si vous ne l'avez pas fait récemment.

Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows Tapez "updates" pour effectuer une recherche Cliquez sur Paramètres de mise à jour de Windows Appuyez sur pour vérifier les nouvelles mises à jour Installez toutes les mises à jour dont vous avez besoin

Pendant que vous faites cela, nous vous recommandons également de mettre à jour vos pilotes graphiques et de vérifier les mises à jour du fabricant de votre carte mère et d'Intel ou AMD.

Ajustement pour une meilleure performance

En tant que norme, Windows est conçu pour vous offrir un plaisir visuel avec la meilleure apparence possible. Cela signifie qu'il est beau, mais qu'il ne fonctionne pas nécessairement avec des performances optimales. Une solution pour un ordinateur lent est de privilégier les performances à la qualité.

Suivez ces étapes :

Appuyez sur le bouton Démarrer de Windows Tapez " apparence et performance " Cliquez sur "Ajuster les performances et l'apparence de Windows". Recherchez le paramètre qui dit "ajuster pour les meilleures performances". Sélectionnez-le et cliquez sur appliquer Dans l'onglet avancé, vérifiez que les meilleures performances sont définies pour les programmes et non pour les tâches d'arrière-plan.

Libérer de l'espace de stockage

Un autre problème qui vient avec l'âge est celui des disques pleins. Lorsque vous utilisez régulièrement votre PC, vous téléchargez évidemment beaucoup de fichiers, que vous le vouliez ou non. Vous installez des applications et des logiciels, vous téléchargez des images et des vidéos, vous remplissez votre cache lorsque vous naviguez sur le Web. Le simple fait de faire fonctionner votre PC et de mettre à jour les logiciels peut remplir votre espace de stockage et ralentir votre activité. Pour lutter contre ce phénomène, vous pouvez utiliser les paramètres de Windows pour nettoyer les fichiers indésirables et libérer de l'espace de stockage.

Cliquez pour suivre notre guide à ce sujet :

Vous pouvez facilement vérifier si vous manquez d'espace en ouvrant simplement l'Explorateur Windows et en vérifiant vos lecteurs, mais avec Windows 11, vous pouvez également vérifier le stockage en suivant ces étapes :

Sélectionnez le bouton Démarrer Cliquez sur le bouton Paramètres Cliquez sur Système, puis sur Stockage

Vous verrez alors votre disque et la façon dont il est utilisé par les applications, les photos, les documents et les fichiers temporaires. Si vous constatez que les fichiers temporaires occupent une grande partie de l'espace de stockage, il est clair qu'il faut y remédier.

Un conseil rapide : vous pouvez cliquer pour activer Storage Sense. Storage Sense est conçu pour supprimer automatiquement les fichiers dont vous n'avez pas besoin et libérer de l'espace de stockage.

Avec plus d'espace sur votre disque, vous devriez voir une certaine amélioration.

Écrit par Adrian Willings.