Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Framework a fait son apparition l'année dernière avec la promesse d'apporter des ordinateurs portables réparables et évolutifs sur un marché réputé pour son refus du bricolage.

Compte tenu des récents succès du mouvement pour le droit à la réparation, Framework est arrivé au bon moment, offrant une solution attrayante à tous ceux qui n'ont pas peur d'un tournevis.

Aujourd'hui, la marque élargit son offre en collaborant avec Google pour mettre sur le marché le Framework Laptop Chromebook Edition.

Ce nouveau modèle reprend un grand nombre des principales caractéristiques du Framework Laptop, mais cette fois, il fonctionne sous Chrome OS, le système d'exploitation simple et convivial de Google.

Le Chromebook est doté d'un écran 3:2 de 2256 x 1504 et d'un clavier performant avec une course des touches de 1,5 mm.

Le châssis est fabriqué en aluminium et reste fin et léger avec seulement 1,3 kg et 15,83 mm d'épaisseur.

Il est alimenté par le Core i5 1240P de 12e génération d'Intel et est associé à 8 Go de DDR4 et 256 Go de stockage NVMe.

Bien entendu, cette configuration peut être facilement mise à niveau et prend en charge jusqu'à 64 Go de mémoire et 1 To de stockage NVMe.

Vous pouvez ajouter du stockage supplémentaire à l'aide de l'ingénieux système de cartes d'extension de l'entreprise, et cela vous permet également de choisir l'IO adaptée à vos besoins. Les options comprennent l'USB-C, l'USB-A, la carte microSD, l'HDMI, l'Ethernet et bien d'autres encore.

Des interrupteurs matériels sont disponibles pour vous permettre de couper l'alimentation de la webcam et du microphone, ce qui ne manquera pas de plaire aux personnes soucieuses de leur vie privée.

Enfin, chaque composant possède son propre code QR scannable, ce qui permet à l'utilisateur d'accéder à la documentation, aux guides de réparation et aux pièces de rechange. Même le BIOS et le micrologiciel du contrôleur sont open source.

Si vous pensez qu'il s'agit de votre type de Chromebook, vous n'êtes pas le seul, mais il y a un bémol : il n'est pas bon marché.

Le Framework Laptop Chromebook Edition est disponible en précommande au prix de 999 dollars aux États-Unis et au Canada, les livraisons débutant en décembre.

Écrit par Luke Baker.