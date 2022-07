Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vous faites probablement 100 captures d'écran par jour. Vous aimez peut-être faire des captures d'écran de reçus d'achats en ligne ou d'idées de tenues sur Instagram, voire de vos chats. Quelle que soit votre raison, il est crucial de savoir comment faire une capture d'écran, quel que soit l'appareil que vous utilisez actuellement. Heureusement, si vous possédez un Chromebook, il est plus facile que jamais de faire une capture d'écran de tout ce que votre cœur désire. Voici comment, ainsi que la façon de trouver et de modifier les captures d'écran. Nous vous expliquons même comment enregistrer votre écran et retrouver cette vidéo sur votre Chromebook, si vous le souhaitez.

Vous pourrez nous remercier plus tard.

Il existe deux façons de faire des captures d'écran sur les Chromebooks : Soit en utilisant des combinaisons de touches, soit en utilisant les paramètres rapides.

Le moyen le plus rapide de faire une capture d'écran est d'utiliser des combinaisons de touches.

Pour effectuer une capture d'écran de l'ensemble de l'écran, appuyez sur les touches Ctrl + Afficher les fenêtres . La touche Afficher les fenêtres se trouve dans la rangée supérieure et ressemble à un rectangle avec deux lignes sur le côté droit.

. Ou, si votre Chromebook en est équipé, appuyez sur la touche Capture d'écran. La touche Capture d'écran ressemble à un cercle dans un carré.



Le menu Paramètres rapides vous permet également d'accéder aux options de capture d'écran, telles que la capture d'écran partielle ou la capture d'écran des fenêtres.

Cliquez sur l'horloge dans le coin de votre écran pour faire apparaître le menu Paramètres rapides. Cliquez sur l'icône Capture d'écran. Il se trouve dans le menu déroulant sur le côté ; il ressemble à un cercle dans un carré. Vous obtiendrez un petit menu avec l'option : Capture d'écran (captures fixes)

(captures fixes) Effectuer une capture d'écran en plein écran

Effectuer une capture d'écran partielle (une icône en forme de croix apparaît pour que vous puissiez cliquer dessus et la faire glisser).

(une icône en forme de croix apparaît pour que vous puissiez cliquer dessus et la faire glisser). Prendre unecapture d'écran de fenêtre(une seule fenêtre)

Saviez-vous que vous pouvez également enregistrer votre écran - comme une vidéo de celui-ci ? Tu dois te plonger dans les Paramètres rapides, puis dans le menu Enregistrement d'écran.

Cliquez sur l'horloge dans le coin de l'écran pour afficher le menu Paramètres rapides. Cliquer sur l'icône de capture d'écran. Il se trouve dans le menu déroulant sur le côté ; il ressemble à un cercle dans un carré. Cliquez sur l'icône d'enregistrement d'écran . Il se trouve dans le menu contextuel sur le côté ; il ressemble à un rectangle avec un triangle sur la droite. Vous obtiendrez un petit menu avec l'option suivante : Enregistrez le plein écran.

Enregistrer un écran partiel.

Enregistrer une fenêtre.

Si vous cliquez sur l'icône Paramètres, vous pouvez régler votre entrée audio, décider si votre micro doit être en direct et choisir le dossier dans lequel enregistrer votre enregistrement.

Les enregistrements et les captures d'écran sont sauvegardés dans votre dossier "Téléchargements", à moins que vous n'ayez spécifié autre chose (voir ci-dessous). Cliquez dessus pour l'afficher dans le dossier. Vous pouvez également cliquer sur les boutons Editer ou Supprimer. Le bouton Modifier vous permettra de recadrer, de faire pivoter, de redimensionner, d'annoter et même de régler l'éclairage.

Pour modifier l'emplacement de sauvegarde de vos captures ou enregistrements d'écran, procédez comme suit.

Appuyez sur Shift + Ctrl + Afficher les fenêtres. La touche Afficher les fenêtres se trouve dans la rangée supérieure et ressemble à un rectangle avec deux lignes sur le côté droit. En bas, sélectionnez Settings > Select folder. Les enregistrements ou les captures d'écran que vous effectuez sont ajoutés au dossier que vous sélectionnez.

Google propose une page d'assistance contenant des instructions supplémentaires sur la manière de réaliser une capture d'écran ou un enregistrement d'écran sur le Chromebook.

Écrit par Maggie Tillman.