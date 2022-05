Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Corsair continue d'étendre sa portée dans tous les coins du marché des jeux sur PC en présentant son tout premier ordinateur portable.

Conçu pour les joueurs, les créateurs de contenu et les streamers, le Corsair Voyager a1600 est propulsé par AMD à la fois sur le plan du traitement et du graphisme.

Deux spécifications sont disponibles, une avec un Ryzen 7 6800HS et une avec un Ryzen 9 6900HS.

La variante Ryzen 9 est dotée d'une mémoire DDR5 pouvant atteindre 32 Go et d'une mémoire PCIe 4.0 de 2 To.

Meilleur ordinateur portable 2022 : le meilleur budget et les meilleurs ordinateurs portables pour les professionnels, les étudiants et les utilisateurs occasionnels. Par Max Freeman-Mills · 23 Peut 2022

Les deux modèles s'appuient sur le GPU Radeon RX 6800M d'AMD, qui est à peu près équivalent à un GPU RTX 3070 pour ordinateur portable de l'équipe verte.

L'une des caractéristiques les plus remarquables est une série de touches de raccourci au-dessus du clavier, qui rappelle un peu la barre tactile du MacBook, et qui est alimentée par le logiciel Stream Deck d'Elgato.

Nous pouvons imaginer qu'il s'agit d'une aubaine pour les streamers, leur permettant de passer rapidement d'une scène à l'autre et d'ouvrir des programmes sans avoir besoin d'accessoires externes.

Par ailleurs, l'ordinateur portable est doté d'un système de refroidissement avancé qui lui permet de conserver une épaisseur de moins de 20 mm tout en conservant des performances de haut niveau.

Il est doté d'un écran 16:10 avec une résolution de 2560x1600 et un taux de rafraîchissement rapide de 240Hz.

La webcam est de 1080p, ce qui sera, encore une fois, très pratique pour les streamers en déplacement, ainsi que pour les vidéoconférences.

La disponibilité n'a pas encore été annoncée, mais le modèle Ryzen 7 coûtera 2 699,99 $ et la version Ryzen 9 2 999,99 $.

Écrit par Luke Baker.